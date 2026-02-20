Sporting Cristal recibe a Universitario de Deportes en el Alberto Gallardo

¡De pronóstico reservado! Casi 15 años después, el estadio Alberto Gallardo se viste de gala para otra vez testigo del clásico moderno que disputarán el local Sporting Cristal ante Universitario de Deportes por la jornada 4 del Torneo Apertura (4:00 p.m.).

El último antecedente entre ambas escuadras en dicho escenario ubicado en el distrito de San Martín de Porres nos lleva hasta el 10 de mayo de 2011 por la fecha 10 del Descentralizado de aquel año en un encuentro que terminó igualado sin goles.

Previo a este duelo tuvieron tres más: el primero se dio en 1985 con un empate 1-1. En el 2010 se dieron choques con un saldo favorable para los cremas. Primero vencieron 2-1 con tantos de Raúl Ruidíaz y John Galliquio, mientras que Daniel Sánchez descontó para Cristal. Y finalmente se repartieron los puntos con un 0-0.

Para esta tarde Paulo Autuori no haría mayores variantes con respecto al partido que disputó a mitad de semana contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Leandro Sosa jugará por la banda derecha en reemplazo de Juan Cruz Gonzales, quien sufrió calambres y lo guardan. La “U”, en tanto, llega con las bajas del defensor Anderson Santamaría y el delantero Sekou Gassama. La novedad es la convocatoria del mediocampista brasileño Miguel Silveira.