Deportes

Miguel Araujo al ser consultado por la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Somos Sporting Cristal"

El defensor se mostró con confianza y enfocado en el partido contra el club paraguayo, pero en ningún momento subestimó a la sorpresa de la Copa Libertadores.

Miguel Araujo lanza advertencia a 2 de Mayo previo al crucial duelo. Foto: Lr/Latin Media
Miguel Araujo lanza advertencia a 2 de Mayo previo al crucial duelo. Foto: Lr/Latin Media

Sporting Cristal quedó listo para enfrentrarse a 2 de Mayo, este martes a las 7:30 pm, por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los 'Celestes' parten como favorito en la serie, pero no olvidan la sorpresiva eliminación de Alianza Lima contra el club paraguayo. Por este motivo, viajaron a Paraguay enfocados y motivados por el reciente triunfo ante Juan Pablo II por Liga 1. Miguel Araujo lanzó mensaje sin subestimar al rival.

Los experimentos en el medio, problemas defensivos y falta de contundencia pasaron factura en Alianza Lima. Sin duda, 3 errores que Sporting Cristal no puede darse el lujo de emular. Asimismo, los dirigidos por Paulo Autuori deberán evitar los rápidos contragolpes del cuadro guaraní.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

¿Qué dijo Miguel Araujo sobre Alianza Lima previo al Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El zaguero de 31 años de edad se mantiene ilusionado, pero prefiere no subestimar al rival. "Tenemos que confiar en el trabajo que hemos realizado en estos últimos días y vamos con la humildad e ilusión de hacer un gran partido. No pienso en Alianza Lima. Nosotros somos Sporting Cristal y tenemos que preocuparnos más en nosotros mismos, en el trabajo que venimos haciendo en esta semana", enfatizó Miguel Araujo antes de viajar a Paraguay.

Además, valoró los 3 puntos antes Juan Pablo II. “Pienso que veníamos creciendo, nos vamos encontrando y estamos viendo conexión. En este último partido mantuvimos el arco en cero, que era lo que el profe nos pedía, y vamos bien”, sentenció Miguel Araujo.

PUEDES VER: Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

lr.pe

Posible alineación de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

  • Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz.

PUEDES VER: Julio César Uribe enfocado en el decisivo Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Nunca se subestima al adversario"

lr.pe

¿Dónde ver la Copa Libertadores 2026?

La transmisión de esta Copa Libertadores 2026 en Sudamérica está a cargo de la cadena ESPN y Disney Plus. Además, algunos partidos se podrán ver completamente gratis por internet a través del canal oficial en YouTube de Telefe.

