El Deportivo Cali, club donde juega el peruano Pedro Gallese, sufrió la baja de su entrenador, luego de caer por 2-0 ante Once Caldas. El técnico Alberto Gamero decidió renunciar y dejó la dirección técnica del cuadro colombiano, quien viene teniendo malos resultados en sus últimos partidos.

Luego de la derrota, el estratega colombiano habló en conferencia de prensa y dio a conocer su salida del cuadro 'Verdiblanco'. “Esto es fútbol. Debo irme hoy; no soy el peor, pero tampoco soy el mejor. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes o en todos los caminos de la vida, hay que mirar y dar un paso al costado”, indicó ‘Tito’.

El entrenador hizo oficial su salida del club y dejó en claro que buscaba trabajar un proyecto a largo plazo, pero debido a la falta de buenos resultados, optó por dejar el equipo. “Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali. A ustedes les agradezco por la paciencia y por la amistad que tuvieron conmigo. A la hinchada, quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo", mencionó para el público asistente.

Tengamos en cuenta que los últimos resultados obtenidos por parte de Alberto Gamero no fueron los esperados. Desde que tomó el mando del equipo, dirigió un total de treinta partidos, sumando apenas 8 triunfos, 9 empates y 13 derrotas en toda su etapa en Deportivo Cali.

¿Cuándo será el siguiente partido de Pedro Gallese con Deportivo Cali?

Pedro Gallese, junto a Deportivo Cali, deberán enfrentar en calidad de visita al Cúcuta por la fecha 11 de la liga colombiana. El encuentro se llevará a cabo el próximo 14 de marzo, desde las 4.10 p. m. (hora peruana).