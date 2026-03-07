HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     
Deportes

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

Alberto Gamero, informó que no continuará dirigiendo a Deportivo Cali, equipo donde milita el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese.

Alberto Gamero dejó Deportivo Cali tras malos resultados. Foto: DIMAYOR
Alberto Gamero dejó Deportivo Cali tras malos resultados. Foto: DIMAYOR

El Deportivo Cali, club donde juega el peruano Pedro Gallese, sufrió la baja de su entrenador, luego de caer por 2-0 ante Once Caldas. El técnico Alberto Gamero decidió renunciar y dejó la dirección técnica del cuadro colombiano, quien viene teniendo malos resultados en sus últimos partidos.

Luego de la derrota, el estratega colombiano habló en conferencia de prensa y dio a conocer su salida del cuadro 'Verdiblanco'. “Esto es fútbol. Debo irme hoy; no soy el peor, pero tampoco soy el mejor. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes o en todos los caminos de la vida, hay que mirar y dar un paso al costado”, indicó ‘Tito’.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

lr.pe

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

El entrenador hizo oficial su salida del club y dejó en claro que buscaba trabajar un proyecto a largo plazo, pero debido a la falta de buenos resultados, optó por dejar el equipo. “Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali. A ustedes les agradezco por la paciencia y por la amistad que tuvieron conmigo. A la hinchada, quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo", mencionó para el público asistente.

Tengamos en cuenta que los últimos resultados obtenidos por parte de Alberto Gamero no fueron los esperados. Desde que tomó el mando del equipo, dirigió un total de treinta partidos, sumando apenas 8 triunfos, 9 empates y 13 derrotas en toda su etapa en Deportivo Cali.

PUEDES VER: Entrenador de fútbol fue asesinado por sicarios que lo atacaron en plena vía pública en el Callao

lr.pe

¿Cuándo será el siguiente partido de Pedro Gallese con Deportivo Cali?

Pedro Gallese, junto a Deportivo Cali, deberán enfrentar en calidad de visita al Cúcuta por la fecha 11 de la liga colombiana. El encuentro se llevará a cabo el próximo 14 de marzo, desde las 4.10 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Pedro Gallese dejó impresionado a prensa colombiana con espectacular atajada con Deportivo Cali: "Evitó la caída"

Pedro Gallese dejó impresionado a prensa colombiana con espectacular atajada con Deportivo Cali: "Evitó la caída"

LEER MÁS
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese en victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

Prensa colombiana queda maravillada con actuación de Pedro Gallese en victoria de Deportivo Cali: "Reflejos felinos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

LEER MÁS
Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Cajamarca: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Jaén esta tarde, según IGP

Barcelona vs Athletic Club HOY vía DSports: alineaciones confirmadas por LaLiga de España 2026

La tercera maravilla del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Deportes

Barcelona vs Athletic Club HOY vía DSports: alineaciones confirmadas por LaLiga de España 2026

Perú conquista Eslovaquia: Evelyn Inga y Kimberly García logran el primer y segundo lugar en los 21 km de marcha de Dudinská 50

¿A qué hora pelean Max Holloway vs Charles Oliveira 2 por el título BMF en la estelar de UFC 326 HOY?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025