Deportes

Julio César Uribe enfocado en el decisivo Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Nunca se subestima al adversario"

Los 'celestes' viajan a Paraguay para jugar la fase 2 de la Libertadores. El exfutbolista aseguró que llegan con confianza, pero en el fútbol no hay favoritos y respetan al rival.

Julio César Uribe habló sobre 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores. Foto: Lr/Latin Media
Julio César Uribe habló sobre 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores. Foto: Lr/Latin Media

Sporting Cristal saboró el triunfo contra Juan Pablo II con cautela, ya que se viene un apretado calendario. Los 'celestes', este martes a las 7:30 pm, chocarán ante 2 de Mayo por Copa Libertadores y luego recibirán a Universitario el sábado por el Torneo Apertura. Por este motivo, Julio César Uribe aseguró que el excampeón de Liga 1 se encuentra enfocado 100% en el aguerrido cuadro paraguayo para evitar sorpresas.

2 de Mayo hizo historia en la CONMEBOL Libertadores, tras eliminar a Alianza Lima en la fase preliminar y ahora pretenden firmar otro batacazo. Los dirigidos por Paulo Autuori parten como favortios en la serie, aunque el club guaraní sabe jugar con en esa condición.

PUEDES VER: Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

lr.pe

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores?

El Director General de Fútbol no eludió las preguntas de la prensa deportiva antes de viajar a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. "No creo que Alianza Lima haya mirado a su adversario por debajo del hombro y ahora competimos nosotros para evitar ser superados. El jugador debe tener la tranquilidad del caso y que el equipo este unido como corresponde. Nunca se subestima al adversario. En el fútbol no hay favoritos", aclaró Julio César Uribe en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (12/02)

PUEDES VER: Álvaro Barcos reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

lr.pe

¿Dónde ver la Copa Libertadores 2026?

La transmisión de esta Copa Libertadores 2026 en Sudamérica está a cargo de la cadena ESPN y Disney Plus. Además, algunos partidos se podrán ver completamente gratis por internet a través del canal oficial en YouTube de Telefe.

