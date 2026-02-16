Sporting Cristal saboró el triunfo contra Juan Pablo II con cautela, ya que se viene un apretado calendario. Los 'celestes', este martes a las 7:30 pm, chocarán ante 2 de Mayo por Copa Libertadores y luego recibirán a Universitario el sábado por el Torneo Apertura. Por este motivo, Julio César Uribe aseguró que el excampeón de Liga 1 se encuentra enfocado 100% en el aguerrido cuadro paraguayo para evitar sorpresas.

2 de Mayo hizo historia en la CONMEBOL Libertadores, tras eliminar a Alianza Lima en la fase preliminar y ahora pretenden firmar otro batacazo. Los dirigidos por Paulo Autuori parten como favortios en la serie, aunque el club guaraní sabe jugar con en esa condición.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores?

El Director General de Fútbol no eludió las preguntas de la prensa deportiva antes de viajar a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. "No creo que Alianza Lima haya mirado a su adversario por debajo del hombro y ahora competimos nosotros para evitar ser superados. El jugador debe tener la tranquilidad del caso y que el equipo este unido como corresponde. Nunca se subestima al adversario. En el fútbol no hay favoritos", aclaró Julio César Uribe en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (12/02)

¿Dónde ver la Copa Libertadores 2026?

La transmisión de esta Copa Libertadores 2026 en Sudamérica está a cargo de la cadena ESPN y Disney Plus. Además, algunos partidos se podrán ver completamente gratis por internet a través del canal oficial en YouTube de Telefe.

