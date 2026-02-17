Sporting Cristal se queda con 10 jugadores contra 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En el primer tiempo, Luis Iberico cometió una fuerte entrada contra su rival, Sergio Sanabria, y el árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja de inmediato. A pesar de los reclamos del jugador y sus compañeros, los rimenses se tuvieron que resignar a quedarse con uno menos dentro del campo.

Por el momento, el partido ha sido parejo para ambas escuadras y aún no abren el marcador. Sin embargo, la imprudente expulsión de Iberico le podría dar espacios a 2 de Mayo para encontrar el primer gol.

Sporting Cristal se queda con 10 tras expulsión de Luis Iberico

Todo sucedió a los 38 minutos. Luis Iberico fue a disputar el esférico con Sanabria. No obstante, el centrocampista de 2 de Mayo llegó antes, por lo que el atacante nacional se barrió de forma violenta.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 será el próximo martes 24 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. El recinto que albergará este encuentro será el estadio Miguel Grau del Callao.