Franco Navarro Mandayo habló sobre la continuidad de Pablo Guede pese a la eliminación de Alianza Lima: "Tiene nuestro respaldo"
El directivo aliancista acabó con los rumores sobre la continuidad de Pablo Guede en el popular club de La Victoria luego de la histórica eliminación ante 2 de Mayo en fase preliminar de Libertadores.
Alianza Lima vive un tenso momento en la temporada, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores de forma prematura ante el debutante 2 de Mayo. La hinchada se ilusionó por la plantilla y las buenas sensaciones que dejaron el año pasado a nivel internacional. Sin embargo, el excampeón de la Liga 1 se sumergió en una pesadilla desde la pretemporada con escándalos extradeportivos y malos resultados. Por este motivo, Franco Navarro Mandayo habló sobre la continuidad del DT y del proyecto.
No es un secreto que los constantes errores de Pablo Guede, sus experimentos en la alineación y replanteos sepultaron al cuadro íntimo en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Diversos hinchas piden la cabeza del técnico, pero Navarro Jr habló fuerte y acabó con los rumores.
¿Qué dijo Franco Navarro Mandayo sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima?
Pablo Guede se queda pese a lo errores cometidos y al disgusto de la hinchada. "No es una semana bonita luego de la eliminación, pero hay que poner la cara y seguir avanzando por estos colores. Lo menos importantes la continuidad de nosotros, ya que debemos pensar en el partido del sábado. Pablo Guede y todos los jugadores tienen el total respaldo nuestro y del club. Van 4 partidos oficiales este año, hay que tomar las cosas con calma. Las decisiones se toman con la cabeza fría. Él y los jugadores tiene todo nuestro respaldo", reveló Franco Navarro Mendayo, gerente deportivo de Alianza Lima.