Un episodio lamentable se vivió durante la definición del Campeonato Mineiro 2026. Cruzeiro se impuso por 1-0 ante su clásico rival Atlético Mineiro y logró adjudicarse un título más a sus vitrinas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el descontrol que se vivió en los minutos finales: los jugadores protagonizaron una batalla campal que terminó con 23 expulsados y la intervención de la Policía.

De acuerdo al informe del árbitro Matheus Candacan, que no pudo sancionar en el momento debido a la magnitud del suceso, la mayoría de tarjetas rojas fueron por "golpear y dar puñetazos y patadas a sus rivales". Por otra parte, este cotejo impuso un triste récord en la historia del fútbol brasileño.

¿Cuántos expulsados hubo en el Cruzeiro vs Mineiro?

La pelea se desencadenó luego de una atajada del portero Everson, quien fue chocado por un jugador de Cruzeiro. Ante lo acontecido, varios jugadores empezaron a empujarse y agredirse; uno de los más iracundos fue el experimentado goleador Hulk, a quien se le captó tirándole un puñete al paraguayo Lucas Romero.

En total, el colegiado decidió aplicarle tarjeta roja a 23 futbolistas (11 de Atlético Mineiro y 12 de Cruzeiro).

Expulsados de Mineiro: Christian , Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

Expulsados de Cruzeiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Pelea en partido Cruzeiro vs Atlético Mineiro impone nuevo récord

Lo acontecido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte quedará en la historia del fútbol brasileño, pues se convirtió en el partido con mayor cantidad de expulsados. El récord lo ostentaba el Portuguesa vs Botafogo, correspondiente al torneo Río Sao Paulo de 1954, con 22 rojas.

