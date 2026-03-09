Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
La final entre Cruzeiro y Altético Mineiro terminó en un batalla campal. Asimismo, se convirtió en el partido con más expulsiones en la historia del fútbol brasileño.
- Erick Noriega celebró el histórico título del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio: anotó asistencia y gritó campeón
- Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores
Un episodio lamentable se vivió durante la definición del Campeonato Mineiro 2026. Cruzeiro se impuso por 1-0 ante su clásico rival Atlético Mineiro y logró adjudicarse un título más a sus vitrinas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el descontrol que se vivió en los minutos finales: los jugadores protagonizaron una batalla campal que terminó con 23 expulsados y la intervención de la Policía.
De acuerdo al informe del árbitro Matheus Candacan, que no pudo sancionar en el momento debido a la magnitud del suceso, la mayoría de tarjetas rojas fueron por "golpear y dar puñetazos y patadas a sus rivales". Por otra parte, este cotejo impuso un triste récord en la historia del fútbol brasileño.
PUEDES VER: DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"
¿Cuántos expulsados hubo en el Cruzeiro vs Mineiro?
La pelea se desencadenó luego de una atajada del portero Everson, quien fue chocado por un jugador de Cruzeiro. Ante lo acontecido, varios jugadores empezaron a empujarse y agredirse; uno de los más iracundos fue el experimentado goleador Hulk, a quien se le captó tirándole un puñete al paraguayo Lucas Romero.
En total, el colegiado decidió aplicarle tarjeta roja a 23 futbolistas (11 de Atlético Mineiro y 12 de Cruzeiro).
- Expulsados de Mineiro: Christian, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.
Expulsados de Cruzeiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.
PUEDES VER: Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"
Pelea en partido Cruzeiro vs Atlético Mineiro impone nuevo récord
Lo acontecido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte quedará en la historia del fútbol brasileño, pues se convirtió en el partido con mayor cantidad de expulsados. El récord lo ostentaba el Portuguesa vs Botafogo, correspondiente al torneo Río Sao Paulo de 1954, con 22 rojas.