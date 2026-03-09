HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio     
EN VIVO

Keiko sube en encuestas y Rafael López Aliaga baja | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

La final entre Cruzeiro y Altético Mineiro terminó en un batalla campal. Asimismo, se convirtió en el partido con más expulsiones en la historia del fútbol brasileño.

Cruzeiro venció 1-0 a Atlético Mineiro en la final del Campeonato Mineiro. Foto: Instagram/Otavio Silva
Cruzeiro venció 1-0 a Atlético Mineiro en la final del Campeonato Mineiro. Foto: Instagram/Otavio Silva

Un episodio lamentable se vivió durante la definición del Campeonato Mineiro 2026. Cruzeiro se impuso por 1-0 ante su clásico rival Atlético Mineiro y logró adjudicarse un título más a sus vitrinas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el descontrol que se vivió en los minutos finales: los jugadores protagonizaron una batalla campal que terminó con 23 expulsados y la intervención de la Policía.

De acuerdo al informe del árbitro Matheus Candacan, que no pudo sancionar en el momento debido a la magnitud del suceso, la mayoría de tarjetas rojas fueron por "golpear y dar puñetazos y patadas a sus rivales". Por otra parte, este cotejo impuso un triste récord en la historia del fútbol brasileño.

PUEDES VER: DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

lr.pe

¿Cuántos expulsados hubo en el Cruzeiro vs Mineiro?

La pelea se desencadenó luego de una atajada del portero Everson, quien fue chocado por un jugador de Cruzeiro. Ante lo acontecido, varios jugadores empezaron a empujarse y agredirse; uno de los más iracundos fue el experimentado goleador Hulk, a quien se le captó tirándole un puñete al paraguayo Lucas Romero.

En total, el colegiado decidió aplicarle tarjeta roja a 23 futbolistas (11 de Atlético Mineiro y 12 de Cruzeiro).

  • Expulsados de Mineiro: Christian, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

Expulsados de Cruzeiro: Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

PUEDES VER: Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"

lr.pe

Pelea en partido Cruzeiro vs Atlético Mineiro impone nuevo récord

Lo acontecido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte quedará en la historia del fútbol brasileño, pues se convirtió en el partido con mayor cantidad de expulsados. El récord lo ostentaba el Portuguesa vs Botafogo, correspondiente al torneo Río Sao Paulo de 1954, con 22 rojas.

Notas relacionadas
Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Erick Noriega celebró el histórico título del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio: anotó asistencia y gritó campeón

Erick Noriega celebró el histórico título del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio: anotó asistencia y gritó campeón

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Erick Noriega celebró el histórico título del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio: anotó asistencia y gritó campeón

Erick Noriega celebró el histórico título del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio: anotó asistencia y gritó campeón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

Irán acusa a países europeos de haber facilitado la ofensiva militar de Estados Unidos contra Teherán

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1?

Playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados y partidos confirmados de los cuartos de final

Erick Noriega celebró el histórico título del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio: anotó asistencia y gritó campeón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

Gobierno de José María Balcázar designa a Jorge Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional del INPE

Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025