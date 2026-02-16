Partidos de hoy, martes 17 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la Copa Argentina, Copa Libertadores y el repechaje de la Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 17 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores), Copa Argentina y la repesca de la Champions Legue por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Existe mucha expectativa por la visita de Sporting Cristal a 2 de Mayo en el arranque de la serie por la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Por otra parte, Real Madrid y Benfica de Portugal se ven las caras por la ida del repechaje de la Liga de Campeones.
Partidos de HOY de la Champions League
- Galatasaray vs Juventus
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Mónaco vs PSG
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Real Madrid vs Benfica
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Borussia Dortmund vs Atalanta
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus.
¿Quiénes juegan HOY por Copa Libertadores?
- Carabobo vs Huachipato
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Sporting Cristal vs 2 de Mayo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Liverpool vs Independiente Medellín
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Copa Argentina: partidos de HOY
- River Plate vs Ciudad de Bolívar
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: TyC Sports.