Partidos de hoy, martes 17 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 17 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores), Copa Argentina y la repesca de la Champions Legue por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Existe mucha expectativa por la visita de Sporting Cristal a 2 de Mayo en el arranque de la serie por la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Por otra parte, Real Madrid y Benfica de Portugal se ven las caras por la ida del repechaje de la Liga de Campeones.

Partidos de HOY de la Champions League

Galatasaray vs Juventus

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Mónaco vs PSG

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Real Madrid vs Benfica

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Borussia Dortmund vs Atalanta

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus.

¿Quiénes juegan HOY por Copa Libertadores?

Carabobo vs Huachipato

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 2

Liverpool vs Independiente Medellín

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Disney Plus.

Copa Argentina: partidos de HOY