Partidos de hoy, martes 17 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la Copa Argentina, Copa Libertadores y el repechaje de la Champions League.

Programación de los partidos de hoy, martes 17 de febrero. Foto: composición LR/Real Madrid/PSG/Sporting Cristal
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 17 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores), Copa Argentina y la repesca de la Champions Legue por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Existe mucha expectativa por la visita de Sporting Cristal a 2 de Mayo en el arranque de la serie por la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Por otra parte, Real Madrid y Benfica de Portugal se ven las caras por la ida del repechaje de la Liga de Campeones.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: 'Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato'

Partidos de HOY de la Champions League

  • Galatasaray vs Juventus
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Mónaco vs PSG
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Real Madrid vs Benfica
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Borussia Dortmund vs Atalanta
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

¿Quiénes juegan HOY por Copa Libertadores?

  • Carabobo vs Huachipato
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Sporting Cristal vs 2 de Mayo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Liverpool vs Independiente Medellín
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

Copa Argentina: partidos de HOY

  • River Plate vs Ciudad de Bolívar
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports.
