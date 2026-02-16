HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineación de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: sin Gabriel Santana, el posible XI titular celeste

El brasileño no se recuperó de su lesión al pie y quedó fuera del viaje a Paraguay. El equipo de Paulo Autuori busca un buen resultado ante el club que eliminó a Alianza Lima.

El equipo rimense viene de ganarle a Juan Pablo II por la Liga 1 de Perú. Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal se estrena en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, rival que ya sabe lo que es dejar en el camino a un club peruano. El verdugo de Alianza Lima en la fase previa 1 del certamen recibirá al club celeste con la ambición de seguir haciendo historia, mientras que los rimenses buscarán sacar un buen resultado para afrontar la vuelta con mayor tranquilidad.

La mala noticia para el DT Paulo Autuori es la baja de Gabriel Santana. El brasileño ya se había perdido el triunfo contra Juan Pablo II por la Liga 1 debido a una lesión en el pie, dolencia de la que no logró recuperarse. Por ello, el experimentado estratega ahora tendrá que arreglárselas sin uno de sus habituales titulares esta temporada.

Posible alineación de Sporting Cristal

El lugar de Santana como extremo por derecha, posición en la que Autuori lo hace jugar, sería ocupado por Maxloren. En el mediocampo, Cazonatti y Távara parecen fijos, mientras que Yotún podría salir a último momento del once para dejarle espacio a Ian Wisdom.

  • Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.
En cuanto al Gallo Norteño, el entrenador Eduardo Ledesma dejó entrever que los futbolistas que enfrentaron a Alianza Lima en Matute repetirían puesto en el once titular frente a los cerveceros.

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante 2 de Mayo

El choque de ida entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se juega este martes 17 de febrero, en el estadio Río Parapití, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario paraguayo). La transmisión por TV estará a cargo del canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium.

Pronóstico de Sporting Cristal ante 2 de Mayo

No hay un favorito claro en este cruce. Las cuotas de las principales casas de apuestas varían entre el triunfo de un equipo y otro por un muy estrecho margen.

  • Betsson: gana Cristal (2,52), empate (2,98), gana 2 de Mayo (2,88)
  • Betano: gana Cristal (2,62), empate (3,25), gana 2 de Mayo (3,00)
  • Bet365: gana Cristal (2,50), empate (3,25), gana 2 de Mayo (2,75)
  • 1XBet: gana Cristal (2,63), empate (3,10), gana 2 de Mayo (2,95)
  • Coolbet: gana Cristal (2,65), empate (3,10), gana 2 de Mayo (2,90)
  • Doradobet: gana Cristal (2,54), empate (3,25), gana 2 de Mayo (2,83).
