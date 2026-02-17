Sporting Cristal se volverá a enfrentar a 2 de Mayo este martes 24 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En la ida, los rimenses empataron 2-2 con gol de Yoshimar Yotún y un autugol rival. Ahora, en el estadio Miguel Grau del Callao, el equipo dirigido por Paulo Autuori buscará sellar su clasificación y estar más cerca de la fase de grupos del certamen continental.

Es preciso señalar que el ganador final de esta cruce se verá las caras contra el vencedor de la llave entre Carabobo y Huachipato. A continuación, conoce más detalles de la vuelta entre Cristal y el Gallo del Norte.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 24 de febrero, a partir de las 7.30 p. m.

¿A qué hora es la vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

En suelo peruano, el compromiso entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 iniciará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

La trasmisión del Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de ESPN en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus.