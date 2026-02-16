Crece la expectativa en los hinchas de Sporting Cristal previo al crucial partido ante 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los 'celestes' parten como favortos, aunque podría repetirse la historia con Alianza Lima en la primera etapa. Sin embargo, Diego Rebagliti la tiene clara y piensa que el destino final será diferente. El comentarista aseguró que el popular club del Rímac posee mística en este torneo.

El humilde club paraguayo firmó el batacazo en la primera fase de la CONMBOL Libertadores, tras eliminar a los aliancistas en el Estadio Alejandro Villanueva. 2 de Mayo demostró que es aguerrido en la marca, noquea a sus rivales contragolpe y juega sin presión pese a sus limitaciones.

¿Qué dijo Diego Rebagliati previo al Sporting Cristal y 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El comentarista deportivo se ilusiona con la clasificación de los 'celestes' por un importante detalle que los diferencia del resto. "Sporting Cristal tiene ADN Copero. Puede estar mal en el torneo, pero en la copa se crece y lo saca adelante. Eso no lo tiene otro equipo nacional, con respeto", explicó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

Asimismo, el buen momento de Sporting Cristal puede influir en la irregular campaña del club guaraní. Justamente, los dirigidos por el técnico Eduardo Ledesma se comieron una contundente derrota ante Sportivo Ameliano por la quinta jornada de la Liga Paraguaya 2026.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, desde las 7:30 pm, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto de este duelo por Copa Libertadores.

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares