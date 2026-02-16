HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
EN VIVO

José Jerí en la cuerda floja, Harvey Colchado y Karla Ramírez en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

El comentarista deportivo se ilusiona con una posible clasificación de los 'celestes' a la siguiente fase por la mística y especial historia que posee el equipo en este importante torneo.

Diego Rebagliati analizó el partido que se viene entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Foto: Lr/Canal B.pe
Diego Rebagliati analizó el partido que se viene entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo. Foto: Lr/Canal B.pe

Crece la expectativa en los hinchas de Sporting Cristal previo al crucial partido ante 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los 'celestes' parten como favortos, aunque podría repetirse la historia con Alianza Lima en la primera etapa. Sin embargo, Diego Rebagliti la tiene clara y piensa que el destino final será diferente. El comentarista aseguró que el popular club del Rímac posee mística en este torneo.

El humilde club paraguayo firmó el batacazo en la primera fase de la CONMBOL Libertadores, tras eliminar a los aliancistas en el Estadio Alejandro Villanueva. 2 de Mayo demostró que es aguerrido en la marca, noquea a sus rivales contragolpe y juega sin presión pese a sus limitaciones.

PUEDES VER: Julio César Uribe enfocado en el decisivo Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Nunca se subestima al adversario"

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati previo al Sporting Cristal y 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El comentarista deportivo se ilusiona con la clasificación de los 'celestes' por un importante detalle que los diferencia del resto. "Sporting Cristal tiene ADN Copero. Puede estar mal en el torneo, pero en la copa se crece y lo saca adelante. Eso no lo tiene otro equipo nacional, con respeto", explicó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

Asimismo, el buen momento de Sporting Cristal puede influir en la irregular campaña del club guaraní. Justamente, los dirigidos por el técnico Eduardo Ledesma se comieron una contundente derrota ante Sportivo Ameliano por la quinta jornada de la Liga Paraguaya 2026.

PUEDES VER: Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

lr.pe

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, desde las 7:30 pm, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto de este duelo por Copa Libertadores.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz
Notas relacionadas
Diego Rebagliati sugiere a hinchas de Alianza Lima que se acostumbren a Pablo Guede: "Buscaron un técnico así"

Diego Rebagliati sugiere a hinchas de Alianza Lima que se acostumbren a Pablo Guede: "Buscaron un técnico así"

LEER MÁS
Diego Rebagliati bromea y propone que Jefferson Farfán deje el retiro para que use la '10' de Alianza Lima: "Con 5 minutos hace la diferencia"

Diego Rebagliati bromea y propone que Jefferson Farfán deje el retiro para que use la '10' de Alianza Lima: "Con 5 minutos hace la diferencia"

LEER MÁS
Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

LEER MÁS
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
SAFAP solicitó regularizar los pagos del mes de enero de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar a FC Cajamarca

SAFAP solicitó regularizar los pagos del mes de enero de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar a FC Cajamarca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Alianza Lima venció 3-1 a Géminis y se ubica como líder de la Liga Peruana de Vóley 2026

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Deportes

Alianza Lima venció 3-1 a Géminis y se ubica como líder de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alineaciones Barcelona vs Girona HOY por LaLiga de España vía DSports con Lamine Yamal y Raphinha

Leao Butrón y su postura sobre los cánticos de hinchas de Alianza Lima que piden a Hernán Barcos: “La institución debe estar por encima de todo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se dicen de todo: ambos se lanzan insultos en medio de contienda electoral

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025