Paulo Dybala revela curioso hábito de Cristiano Ronaldo que se vincula con Perú: "Era gracioso"

Paulo Dybala es uno de los pocos jugadores que tuvo la oportunidad de compartir equipo con el Cristiano Ronaldo. Más allá de resaltar las condiciones físicas y la disciplina del astro portugués, el volante de la selección argentina aprovechó una entrevista para hablar del lado más personal del exgolador del Real Madrid y la Juventus.

En una reciente conversación con Agustín Creevy, el futbolista de 32 años reveló un curioso hábito de 'CR7' que se vincula con Perú.

Dybala revela el curioso hábito de Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala confesó que Cristiano Ronaldo solía reunirse con sus compañeros fuera de los campos de juego. En ese sentido, la 'Joya' mencionó que fue muy graciodo cuando vio al 'Comandante' tomar mate ―tradicional bebida argentina― con un termo peruano.

"Se juntaba, si había reunión de equipo venía, se cag*** de risa. Afuera podías hablar de lo que sea. Tomaba mate, era gracioso porque tenía un termo que era peruano, era un mate más grande. Yo me cagaba de risa y lo boludeaba", mencionó.

Por otra parte, el argentino brindó detalles de la rutina de entrenamientos del veterano atacante de 41 años. "Él era muy profesional a la hora de los cuidados, de la rutina, no movía ni una coma. Llegaba a la hora que había que llegar, a las 8 o 9 de la mañana, y hasta que se iba, vos lo veías que hacía siempre lo mismo. El chabón tenía la mente enfocada en eso y te das cuenta de que afuera también era igual" concluyó.

¿Cristiano Ronaldo vendrá al Perú?

Hace algunas semanas, se deslizó la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda pisar suelo peruano para afrontar un partido internacional. André Prada, promotor que trajo a Lionel Messi para jugar con Alianza Lima y Universitario, señaló que existen conversación con el club del delantero portugués.

"Tenemos dos equipos grandes para este año: uno es Barcelona y el otro quiero y estoy negociando con Al Nassr. Tengo buena relación con la 'U' y con Alianza, pero estoy tomando una decisión con el club. Tengo una visita con el club que sería el rival de Barcelona y tengo definida una posición y una postura, más que nada por unos temitas con otro club que no me gustaron para nada, pero ya la decisión está casi tomada. ¿Y si viene CR7 es la idea que venga con club o con selección? Yo creo que sería con selección", manifestó para L1 Max.