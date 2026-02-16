HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Guerra entre Fuerza Popular y Renovación Popular | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Presidente de la FPV sorprende al revelar interés de Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la Liga Peruana de Vóley: "Quieren entrar"

Gino Vegas aseguró que las excampeonas de la LPV, 'celestes' quieren volver al primer plano del voleibol nacional e incluso el popular club del Callao sueña con incursionar en este deporte.

La Liga Peruana de Voleibol despertó el interés de conocidos clubes de fútbol para la próxima temporada, según Gino Vegas (Presidente de la Federación Peruana de Vóley) Sporting Cristal y Universidad César Vallejo conocen muy bien el torneo e incluso la UCV fue campeona en la temporada 2012/13 y las 'celestes' lograron un subcampeonato en 2013/14. Por otro lado, Sport Boys incursionará por primera vez en este deporte.

La competencia en la cancha, el ambiente que ponen los hinchas en el Polideportivo Lucha Fuentes y la posibilidad de jugar torneos internacionales genera expectativa en 3 pupulares equipos. La máxima autoridad del vóley peruano sorprendió al asegurar interés y contacto con ellos.

¿Qué dijo el presidente de la FPV sobre Sporting Cristal, UCV y Sport Boys en la LPV?

Gino Vegas confirmó comunicación con los 'Poetas' y 'Celestes' para volver a la Liga Peruana de Vóley. "La Universidad César Vallejo, al año siguiente que se retiró dijo que volverán y yo respondí. Ok, perfecto, pero tienes que empezar de abajo. Por ende, estoy al tanto del regreso de la UCV, lo cual ojalá sea una realidad", indicó Vegas en el programa 'Ataque cruzado'.

Posteriormente, Vegas mencionó la situación de Sporting Cristal y Sport Boys. "Hay dos clubes más que quieren entrar al vóley: uno es Sporting Cristal; el otro es Sport Boys. Me lo dijeron hace muchos años y me lo han vuelto a decir", comentó el presidente de la FPV.

Resultados de la Liga Peruana de Vóley: fecha 7

Así se jugó la séptima jornada de la segunda etapa. Estos fueron los resultados de la fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026.

Sábado 14 de febrero

  • Regatas 3-1 Deportivo Soan (25-17, 22-25, 25-14 y 26-24)
  • San Martín 3-1 Atenea (25-13, 21-25, 25-11 y 25-11)
  • Universitario 3-0 Circolo (25-15, 25-19 y 25-18)

Domingo 15 de febrero

  • Rebaza Acosta 3-2 Olva Latino (25-16, 15-25, 25-20, 21-25 y 15-10)
  • Alianza Lima 3-1 Géminis (17-25, 25-17, 25-17 y 25-21)

¿Cómo ver los partidos de hoy por la Liga Peruana de Vóley?

Los derechos de transmisión de esta segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026 están a cargo de Latina, que pasa todos los partidos por su multiplataforma (TV, app y web) y los más importantes a través del canal 2 de la señal abierta. De igual forma, la web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) ofrece completamente gratis todos los encuentros, así como el fan page oficial en Facebook del torneo.

