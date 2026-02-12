HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

DT de 2 de Mayo admite que quedó sorprendió al ver la idea de juego de Alianza Lima: "El pelotazo nos favorece"

Eduardo Ledesma contó que, cuando vio la formación, pensó que Alianza Lima intentaría desbordar por las bandas. Sin embargo, el funcionamiento de los blanquiazules fue totalmente distinto a lo que había imaginado.

Eduardo Ledesma esperó otro funcionamiento de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Inka Digital
Eduardo Ledesma esperó otro funcionamiento de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Inka Digital

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 después de caer 2-1 en el marcador global contra 2 de Mayo. Así como se habla de la catastrófica participación del equipo de Pablo Guede, también es importante destacar el trabajo del elenco paraguayo. Detrás de este éxito está el DT Eduardo Ledesma. Con un equipo inexperto y limitado, el joven entrenador logró algo histórico para el Gallo del Norte en su primera participación en el certamen continental.

En conferencia de prensa, Ledesma analizó lo que fue el partido frente a Alianza Lima. El técnico aseguró que quedó sorprendido por el juego que vio de los íntimos, puesto que era un estilo paraguayo, lo cual los favoreció porque durante los 90 minutos en Matute.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: 'Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia'

lr.pe

DT de 2 de Mayo quedó impactado con juego de Alianza Lima

Ledesma no podía creer que Alianza haya querido jugar a los pelotazos, ya que no es un estilo conocido del fútbol peruano. Sin embargo, entendió que plantearan este sistema después de ver a Paolo Guerrero y Federico Girotti como delanteros.

"Como dije, me sorprendió un poco porque para el fútbol paraguayo, ADN de nuestro fútbol, el pelotazo nos favorece. Ellos tenía gente grande como Girotti y Guerrero, y a veces quedaban pelotas bollando ahí. Hablando un poco con Sanabria, le dijimos que se asocie con Pedro Sosa y Camilo porque realmente pensábamos que iban a triangular por fuera. Cuando vimos la formación, pensamos que la idea era desdoblar con Advíncula, Carbajal, seguramente a Eryc Castillo, Gentile, pero al ver que no encontraron pases entre línea, los zagueros centrales dividieron el balón para ver si se podía ganar un rebote", declaró.

"Quiero destacar lo que es jugar una Copa Libertadores porque los partidos que pudimos ver de Alianza, siempre trataron de jugar por lo bajo, encontrar a los internos, a la espalda de los volantes e ir por los extremos para desequilibrar por ahí. Pero, nos sorprendió la forma y manera, sobre todo del primer tiempo que nos quisieron hacer daño. Obviamente esa manera a veces es difícil de presionar al rival porque es saltar líneas con Guerrero y Girotti, jugadores grandes y corpulentos", agregó.

PUEDES VER: Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: 'No hicimos méritos para quedar afuera'

lr.pe

DT de 2 de Mayo a la expectativa del partido contra Sporting Cristal

Una vez consumada la clasificación, 2 de Mayo ahora tendrá que verse las caras contra Sporting Cristal, otro equipo peruano. Sobre este enfrentamiento, Ledesma espera que los rimenses jueguen con la esencia que caracteriza al fútbol peruano.

"Sobre Sporting Cristal, realmente siempre espero que el fútbol peruano nos acostumbró a trabajar el balón, mover la pelota de lado a lado, encontrar pase entre líneas, y como dije, me sorprendió Alianza en ese sentido, sin hablar mal porque las armas sirven. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que seguramente juegue, intente encontrar pases al triangular porque la característica del fútbol peruano es esa", sentenció.

Notas relacionadas
2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

LEER MÁS
Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

LEER MÁS
Brahian Ayala, el verdugo de Alianza Lima, reveló que le dijo al DT de 2 de Mayo antes del penal: "Tuve esa corazonada"

Brahian Ayala, el verdugo de Alianza Lima, reveló que le dijo al DT de 2 de Mayo antes del penal: "Tuve esa corazonada"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

LEER MÁS
Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precios en mercados HOY 12 de febrero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Reportan fuerte incendio en Huachipa: alrededor de 7 unidades de bomberos atienden el siniestro

Boliviano no pide que anexen su país a Perú: video fue generado con IA

Deportes

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO vía América TV por la semifinal de la Copa del Rey 2026

Partidos de fútbol hoy, jueves 12 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO?

2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí aprueba que condenados por delitos menores puedan trabajar fuera de los penales

Elecciones 2026: ONPE realizará hoy jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025