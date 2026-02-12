Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 después de caer 2-1 en el marcador global contra 2 de Mayo. Así como se habla de la catastrófica participación del equipo de Pablo Guede, también es importante destacar el trabajo del elenco paraguayo. Detrás de este éxito está el DT Eduardo Ledesma. Con un equipo inexperto y limitado, el joven entrenador logró algo histórico para el Gallo del Norte en su primera participación en el certamen continental.

En conferencia de prensa, Ledesma analizó lo que fue el partido frente a Alianza Lima. El técnico aseguró que quedó sorprendido por el juego que vio de los íntimos, puesto que era un estilo paraguayo, lo cual los favoreció porque durante los 90 minutos en Matute.

DT de 2 de Mayo quedó impactado con juego de Alianza Lima

Ledesma no podía creer que Alianza haya querido jugar a los pelotazos, ya que no es un estilo conocido del fútbol peruano. Sin embargo, entendió que plantearan este sistema después de ver a Paolo Guerrero y Federico Girotti como delanteros.

"Como dije, me sorprendió un poco porque para el fútbol paraguayo, ADN de nuestro fútbol, el pelotazo nos favorece. Ellos tenía gente grande como Girotti y Guerrero, y a veces quedaban pelotas bollando ahí. Hablando un poco con Sanabria, le dijimos que se asocie con Pedro Sosa y Camilo porque realmente pensábamos que iban a triangular por fuera. Cuando vimos la formación, pensamos que la idea era desdoblar con Advíncula, Carbajal, seguramente a Eryc Castillo, Gentile, pero al ver que no encontraron pases entre línea, los zagueros centrales dividieron el balón para ver si se podía ganar un rebote", declaró.

"Quiero destacar lo que es jugar una Copa Libertadores porque los partidos que pudimos ver de Alianza, siempre trataron de jugar por lo bajo, encontrar a los internos, a la espalda de los volantes e ir por los extremos para desequilibrar por ahí. Pero, nos sorprendió la forma y manera, sobre todo del primer tiempo que nos quisieron hacer daño. Obviamente esa manera a veces es difícil de presionar al rival porque es saltar líneas con Guerrero y Girotti, jugadores grandes y corpulentos", agregó.

DT de 2 de Mayo a la expectativa del partido contra Sporting Cristal

Una vez consumada la clasificación, 2 de Mayo ahora tendrá que verse las caras contra Sporting Cristal, otro equipo peruano. Sobre este enfrentamiento, Ledesma espera que los rimenses jueguen con la esencia que caracteriza al fútbol peruano.

"Sobre Sporting Cristal, realmente siempre espero que el fútbol peruano nos acostumbró a trabajar el balón, mover la pelota de lado a lado, encontrar pase entre líneas, y como dije, me sorprendió Alianza en ese sentido, sin hablar mal porque las armas sirven. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que seguramente juegue, intente encontrar pases al triangular porque la característica del fútbol peruano es esa", sentenció.