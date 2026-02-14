HOYSuscripcion LR Focus

San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

El delantero senegalés jugó poco más de 30 minutos en la victoria sobre Cienciano y dijo que espera adaptarse lo más rápido posible a la "calidad e intensidad" del fútbol peruano.

Sekou Gassama fichó con Universitario por todo el 2026. Foto: captura de L1 Max
Sekou Gassama fichó con Universitario por todo el 2026. Foto: captura de L1 Max

Uno de los debuts por el que se tenía más expectativa en Universitario era el de Sekou Gasaama, delantero hispano-senegalés fichado este año como '9' del equipo para la Liga 1 y Copa Libertadores. Tras algunas semanas de espera, el futbolista pudo al fin estrenarse con la camiseta crema en el triunfo 2-1 sobre Cienciano del último viernes por la noche, partido que terminó "un poco cansado", según reconoció.

"Contento por la victoria. Quiero agradecer a la afición por bienvenida cálida que me han dado. Me he sentido un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba, pero la verdad es que poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamientos", declaró la 'Pantera' al final del encuentro en diálogo con L1 Max.

PUEDES VER: Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley: horario y canal del partido de hoy

lr.pe

¿Qué dijo Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario?

"Después de este primer contacto en el campo espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor (Estoy) superagradecido con la gente, te da esa motivación", agregó el atacante de 30 años acerca del apoyo que percibió de parte de los hinchas.

"Entré en un momento en el que había muchos ida y vuelta, frenadas y carreras. Es verdad que me sentí un poco cansado al final, pero bueno, es ir poco a poco. Se ve que en el fútbol peruano hay calidad e intensidad y espero adaptarme lo más rápido posible", añadió.

Acerca de la exigencia por marcar goles, indicó que lo más importante es que puedan aportar al rendimiento colectivo: "A los delanteros siempre se les exige, siempre tienen esa pequeña presión. Lo importante es que al final los delanteros como (Álex) Valera, el 'Tunche' (Rivera), Lisandro (Alzugaray), Héctor (Fértoli) y yo podamos ayudar al equipo y si es con goles, mucho mejor".

PUEDES VER: ¡A lo Lamine Yamal! Jugadores de Universitario le pusieron la ‘corona’ a Jairo Concha tras gol frente a Cienciano

lr.pe

Así fue el debut de Sekou Gassama

Sobre el minuto 15 del segundo tiempo en el Estadio Monumental, Gassama ingresó en reemplazo de Alzugaray cuando el marcador aún estaba 1-0 para la 'U'. En la jugada del segundo gol quedó bien ubicado para el pase en el área y pudo haber sido él quien convirtiera, pero Álex Valera se adelantó con un cabezazo para asegurar el tanto.

