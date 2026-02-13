Goles de Jairo Concha y Alex Valera para el triunfo de Universitario sobre Cienciano en el estadio Monumental

¡Fuerte en casa! Universitario de Deportes volvió a sacar una buena victoria en el estadio Monumental y ayer, con mucho trabajo y en un excelente segundo tiempo, derrotó 2-1 a Cienciano en este inicio de la jornada 3 del Torneo Apertura.

La “U” salió un poco impreciso en el arranque. La lluvia que cayó anoche en esa parte de Lima complicó un poco el juego ya que el balón corría más. Mientras que el “Papá” buscaba la manera de ser profundo. La mejor llegada del local fue con un centro de Martín Pérez Guedes para la cabeza de Lisandro Alzugaray, quien no pudo definir de la mejor forma.

Conforme pasaban los minutos, los cremas se acomodaron mejor en el campo y se adueñaron del juego; mientras que Cienciano se fue agotando y se desordenó. Esto fue aprovechado por la “U” que al fin pudo romper la paridad.

Jairo Concha (36’) recuperó un balón en su propio campo y él mismo terminó la jugada con un remate colocado y bien esquinado desde fuera del área que dejó sin reacción al ‘1’ del cuadro imperial.

Sobre los 60 minutos Javier Rabanal movió sus piezas y los cambios ayudaron a ampliar el marcador. Ingresaron Horacio Calcaterra, José Carabalí y el hispano-senegalés Sekou Gassama. Un buen pase filtrado de Jesús Castillo para el ecuatoriano Carabalí terminó en un cabezazo que el guardameta Gonzalo Falcón dejó rebote y ahí, como el ‘9’ que es, apareció Valera (62’) para el 2-0 parcial.

Los ataques continuaron y Cienciano logró el descuento gracias a un error de Diego Romero, que, en su intento por sacar el balón, tras un tiro libre de Alejandro Hohberg (80’), calculó mal y la pelota ya había ingresado en su totalidad.

Universitario a través de Carabalí pudo ampliar el resultado, pero el 2-1 no se movió y así suman 7 puntos en el Torneo Apertura.