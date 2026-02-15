HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman lanzó dura crítica a la capitanía de Paolo Guerrero en Alianza Lima: “¿Es un líder positivo en el vestuario?”

El periodista deportivo cuestionó la actitud del ‘Depredador’ en el equipo blanquiazul, en medio de la complicada situación que atraviesa Alianza Lima.

Eddie Fleischman habló sobre Paolo Guerrero. Foto: composición LR/Ovación/X
Eddie Fleischman criticó duramente el liderazgo de Paolo Guerrero en Alianza Lima. La situación del equipo de La Victoria es complicada, especialmente tras quedar fuera de la Copa Libertadores, lo que ha generado malestar dentro de la institución y entre sus hinchas. A pesar de que la dirigencia apostó por reforzar el plantel con jugadores experimentados para competir a nivel internacional y recuperar protagonismo local, los resultados con Pablo Guede a la cabeza no han sido los esperados.

En este contexto, Fleischman señaló que Guerrero, conocido como el ‘Depredador’, tiende a perder el control emocional con facilidad, lo que afecta tanto su concentración como su contribución al juego colectivo del equipo.

Eddie Fleischman y su dura crítica a Paolo Guerrero

“Cuando hablábamos el año pasado y yo comentaba aquí, era mi opinión, no pretendo que sea la verdad absoluta: Yo no renovaría ni a Zambrano, ni a Guerrero, ni a Barcos. Todos al final entre Guerrero y Barcos, que se quede Guerrero”, empezó diciendo el periodista deportivo.

“Yo me preguntaba, ¿Guerrero es un líder positivo en el vestuario? Guerrero, el que no quiso entrar en Vallejo cuando Salas pidió que entre y se negó a ingresar al campo, ¿es un líder positivo? Guerrero, el que protestaba desde Brasil en los medios de espectáculos diciendo que los Acuña lo querían retirar del fútbol, termina llegando Alianza después de un montón de ocasiones en las que Alianza lo buscó y él dijo ‘no’, terminó llegando Alianza, ¿es un líder positivo de vestuario? En la cancha vimos que no. Es mi opinión. La asumo yo solito, sin polo, así como dicen ‘acá te espero sin polo’. ¡No es un líder positivo para el vestuario!", sentenció Fleischman.

