Universitario vs Cienciano EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Tras igualar 1-1 en Cusco, la 'U' volverá al Monumental para recibir a un potente Cienciano, que viene de golear en su último partido. Revisa todos los detalles del partido por la tercera jornada de la Liga 1 2026.

Universitario y Cienciano jugarán desde las 8.30 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Universitario vs Cienciano se miden EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 13 de febrero por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El partido entre cremas y el Papá se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La 'U' viene de igualar 1-1 contra Cusco FC en la jornada pasada. Los cremas estaban a minutos de llevarse los tres puntos en su visita, pero un polémico penal cobrado por Kevin Ortega terminó sentenciando su ilusión. Por su parte, el Papá se paseó y goleó 6-1 a Juan Pablo II.

Universitario vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026

06:20
13/2/2026

Posible alineación de Universitario ante Cienciano

El vigente campeón, liderado por Rabanal, saldría con un potente once titular:

Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

05:45
13/2/2026

¿En qué canal puedes seguir el partido Universitario vs Cienciano?

La transmisión por TV del Universitario vs Cienciano se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano.

05:10
13/2/2026

¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano?

En suelo peruano, el partido entre Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 8.30 p. m.

Horario del Universitario vs Cienciano

En suelo peruano, el partido entre Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano?

La transmisión por TV del Universitario vs Cienciano se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Cienciano por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Cienciano gratis, podrás hacerlo a través de la plataforma L1 Play. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Universitario vs Cienciano: posibles formaciones

Por segunda fecha consecutiva, Javier Rabanal no podría contar con Edison Flores ni José 'Tunche' Rivera por lesión.

  • Universitario: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
  • Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Freddy Yovera; Neri Bandiera, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Alejandro Hohberg; Carlos Garcés.

Pronóstico Universitario vs Cienciano

Estas son las cuotas del Universitario vs Cienciano de las principales casas de apuestas.

  • Betsson: gana Universitario (1.34), empate (4.75), gana Cienciano (8.40)
  • Betano: gana Universitario (1.40), empate (5.00), gana Cienciano (9.00)
  • Bet365: gana Universitario (1.38), empate (4.33), gana Cienciano (8.00)
  • 1XBet: gana Universitario (1.39), empate (4.70), gana Cienciano (7.12)
  • Coolbet: gana Universitario (1.37), empate (4.90), gana Cienciano (8.00)
  • Doradobet: gana Universitario (1.36), empate (5.33), gana Cienciano (7.50)
