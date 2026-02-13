Universitario vs Cienciano EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Universitario y Cienciano jugarán desde las 8.30 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Universitario vs Cienciano se miden EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 13 de febrero por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El partido entre cremas y el Papá se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

La 'U' viene de igualar 1-1 contra Cusco FC en la jornada pasada. Los cremas estaban a minutos de llevarse los tres puntos en su visita, pero un polémico penal cobrado por Kevin Ortega terminó sentenciando su ilusión. Por su parte, el Papá se paseó y goleó 6-1 a Juan Pablo II.

Universitario vs Cienciano EN VIVO por Liga 1 2026 06:20 Posible alineación de Universitario ante Cienciano El vigente campeón, liderado por Rabanal, saldría con un potente once titular:



Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. 05:45 ¿En qué canal puedes seguir el partido Universitario vs Cienciano? La transmisión por TV del Universitario vs Cienciano se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. 05:10 ¿A qué hora juega Universitario vs Cienciano? En suelo peruano, el partido entre Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 8.30 p. m.

Horario del Universitario vs Cienciano

México: 7.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano?

La transmisión por TV del Universitario vs Cienciano se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Cienciano por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Cienciano gratis, podrás hacerlo a través de la plataforma L1 Play. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Universitario vs Cienciano: posibles formaciones

Por segunda fecha consecutiva, Javier Rabanal no podría contar con Edison Flores ni José 'Tunche' Rivera por lesión.

Universitario : Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

: Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera. Cienciano: Gonzalo Falcón; Rotceh Aguilar, Claudio Nuñez, Kevin Becerra, Freddy Yovera; Neri Bandiera, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Alejandro Hohberg; Carlos Garcés.

Pronóstico Universitario vs Cienciano

Estas son las cuotas del Universitario vs Cienciano de las principales casas de apuestas.