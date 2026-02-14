Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

Pedro Troglio, extécnico de Universitario, se refirió acerca del presente de Diego Romero, arquero que volvió a la institución crema luego de permanecer una temporada a préstamo en Banfield de Argentina. En una entrevista para el canal de Juan Manuel Vargas, el entrenador argentino, habló sobre las pocas posibilidades que tuvo el joven portero de jugar en la liga argentina y que a pesar de ello, lo quisieron mantener como parte del plantel para la temporada 2026.

El estratega dejó en claro que, Romero no pudo tapar la cantidad de partidos esperados, debido a que, es complicada la rotación de arqueros, pero destacó las cualidades que tiene, a pesar de su juventud. "Jugó un partido de Copa Argentina, pero después la situación de Banfield también obliga a que ataje siempre el arquero titular y capitán del equipo, pero para mí es un arquerazo Romero", mencionó en 'La Parrilla del Loco'.

Pedro Troglio lamentó salida de Diego Romero de Banfield para regresar a Universitario

Después de haber cumplido una buena temporada en el 2024, 'Chiquito' fue cedido a Banfield, con la idea de tener continuidad, ya que, se esperaba que el arquero titular fuera vendido, lo cual finalmente no se dio. "Él vino a Banfield porque pensaban que iban a vender al arquero titular, Sanguinetti, que es un pibe muy bueno y el capitán del equipo. No se vendió en este semestre tampoco y Romero decidió volverse a la 'U'. Nosotros queríamos que se quedara, pero él eligió ir a ver si tiene chances de jugar allá", mencionó Troglio.

A pesar de que Romero optó por dejar el club argentino, el extécnico de la 'U' sabe que esta decisión fue tomada con la finalidad de tener continuidad en el fútbol profesional. "Todos los jugadores quieren jugar, incluso el arquero, que es el puesto más difícil de todos para encontrar lugar, porque no lo puedes cambiar en medio de un partido", indicó.

¿Contra quién será el próximo partido de Universitario por la Liga 1 2026?

Universitario deberá visitar a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. El equipo crema jugará en el estadio Alberto Gallardo, con la misión de ganar y ubicarse en el primer lugar de la tabla del campeonato.