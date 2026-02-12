HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí en la cuerda floja y dádivas de RLA en Puno | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

La 'U' se enfrenta a un complicado rival cusqueño, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El exasistente técnico de Ángel Comizzo vuelve a Ate.

DT de Cienciano calienta la previa de Universitario por Liga 1. Foto: Lr/Diario El Sol de Cusco
DT de Cienciano calienta la previa de Universitario por Liga 1. Foto: Lr/Diario El Sol de Cusco

Universitario quiere quitarse la espina del polémico empate ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, al frente tendrá a otro duro rival de la 'Ciudad Imperial', este viernes a las 8:30 pm, en el Estadio Monumental. El tricampeón de la Liga 1 parte como favorito, pero el 'Papá' sabe jugar con la presión de la hinchada. Además, el entrenador Horacio Melgarejo conoce bien el mundo 'crema'.

La 'U' necesita 3 puntos valiosos para recuperar terreno en la tabla de posiciones y dejar tranquilo a sus fanáticos. Los vigentes campeones pasaron apuros en el Inca Garcilaso de La Vega, aunque jugando de local son más fuertes. El historial favorece a los 'cremas' (3-2 y 3-1)

PUEDES VER: Julio César Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: "Tenemos opciones para ganarlo"

lr.pe

¿Qué dijo el DT de Cienciano previo al partido contra Universitario por Liga 1?

Horacio Melgarejo, exasistente técnico de Ángel Comizzo, sorprendió al confirmar que la exigencia o presión de la hinchada la usa como motivación. "Presión es la que tengo acá con mi suegra que llevaba viviendo 3 años en mi casa. Presión es la gente que se levanta temprano a trabajar y llega a fin de mes con lo justo. Esa presión a mí me motiva. Hay que tratar de escribir una propia historia", comentó en L1 MAX.

PUEDES VER: Jairo Vélez al ser consultado sobre su extraña posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Yo tengo que cumplir órdenes del técnico"

lr.pe

¿Cómo llegan Universitario y Cienciano?

El empate 1-1 ante Cusco FC dejó la duda acerca de la disponibilidad de Anderson Santamaría, a quien se le esperará hasta poco antes del partido, según informó el periodista Gustavo Peralta. Edison Flores y José Rivera no llegarían, mientras que Andy Polo ya estaría apto para reaparecer.

En cuanto a Cienciano, luego de la goleada 6-1 frente a Juan Pablo II el ánimo está a tope en el plantel. Hasta el momento no se ha informado acerca de posibles bajas por cuestiones físicas en el conjunto cusqueño.

PUEDES VER: Alejandro Duarte rompe su silencio sobre polémico penal en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Hay un contacto, pero no lo barro"

lr.pe

¿Dónde ver el partido entre Universitario y Cienciano?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

LEER MÁS
Julio César Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: "Tenemos opciones para ganarlo"

Julio César Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: "Tenemos opciones para ganarlo"

LEER MÁS
Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
