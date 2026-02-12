DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"
La 'U' se enfrenta a un complicado rival cusqueño, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El exasistente técnico de Ángel Comizzo vuelve a Ate.
Universitario quiere quitarse la espina del polémico empate ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, al frente tendrá a otro duro rival de la 'Ciudad Imperial', este viernes a las 8:30 pm, en el Estadio Monumental. El tricampeón de la Liga 1 parte como favorito, pero el 'Papá' sabe jugar con la presión de la hinchada. Además, el entrenador Horacio Melgarejo conoce bien el mundo 'crema'.
La 'U' necesita 3 puntos valiosos para recuperar terreno en la tabla de posiciones y dejar tranquilo a sus fanáticos. Los vigentes campeones pasaron apuros en el Inca Garcilaso de La Vega, aunque jugando de local son más fuertes. El historial favorece a los 'cremas' (3-2 y 3-1)
¿Qué dijo el DT de Cienciano previo al partido contra Universitario por Liga 1?
Horacio Melgarejo, exasistente técnico de Ángel Comizzo, sorprendió al confirmar que la exigencia o presión de la hinchada la usa como motivación. "Presión es la que tengo acá con mi suegra que llevaba viviendo 3 años en mi casa. Presión es la gente que se levanta temprano a trabajar y llega a fin de mes con lo justo. Esa presión a mí me motiva. Hay que tratar de escribir una propia historia", comentó en L1 MAX.
¿Cómo llegan Universitario y Cienciano?
El empate 1-1 ante Cusco FC dejó la duda acerca de la disponibilidad de Anderson Santamaría, a quien se le esperará hasta poco antes del partido, según informó el periodista Gustavo Peralta. Edison Flores y José Rivera no llegarían, mientras que Andy Polo ya estaría apto para reaparecer.
En cuanto a Cienciano, luego de la goleada 6-1 frente a Juan Pablo II el ánimo está a tope en el plantel. Hasta el momento no se ha informado acerca de posibles bajas por cuestiones físicas en el conjunto cusqueño.
¿Dónde ver el partido entre Universitario y Cienciano?
La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal L1 Max en exclusiva. Esta señal deportiva está disponible en operadores de TV por cable y/o satélite como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, entre otros.