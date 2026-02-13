HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Circolo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Liga Peruana de Vóley?

Las cremas buscarán recuperar la cima de la Liga Peruana de Vóley cuando se enfrenten a Circolo en una nueva fecha del torneo, que se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Universitario y Circolo se enfrentan por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Universitario y Circolo se enfrentan por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Universitario vs Circolo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 14 de febrero por la Liga Peruana de Vóley 2026. El partido de las cremas se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Latina Deportes en señal abierta para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el punto por punto.

La 'U' viene de perder sorpresivamente 3-0 contra Atenea, lo cual provocó que perdiera el liderato del torneo. Sin embargo, dependen de ellas mismas para volver a la cima. Por su parte, Circolo viene con ganarlo contundentemente Rebaza Acosta.

PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: resultados de los partidos adelantados de la segunda etapa

lr.pe

Horario Universitario vs Circolo

En suelo peruano, el choque entre Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley arrancará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Circolo?

El partido entre Universitario vs Circolo se podrá ver EN VIVO y DIRECTO por la señal de Latina Televisión. Además, vía streaming podrás seguirlo a través de su página web y su app oficial. También tendrás la opción de seguir la cobertura completa aquí, en La República Deportes.

Pronóstico Universitario vs Circolo

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el encuentro de esta fecha.

  • Betsson: gana Universitario (1,01), gana Circolo (11,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,01), gana Circolo (9,70)
  • Doradobet: gana Universitario (1,01), gana Circolo (9,00).

Entradas Universitario vs Circolo

Estos son los precios de las entradas para el Universitario vs Circolo, disponibles en la plataforma Joinnus:

  • General - Segunda etapa: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
  • Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
  • Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles
