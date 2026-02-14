Alianza Lima intentará quitarse la espina luego de quedar eliminado ante 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. El excampeón de la Liga 1 pagó caro la falta de definición e incluso un penal desperdiciado por Eryc Castillo, aunque Paolo Guerrero estaba en la cancha. Las declaraciones del capitán aliancista sobre su falta de confianza generaron críticas, pero el Puma sacó las 'garras'.

Paolo Guerrero cedió e el penal clave a Eryc Castilo pese a su poca experiencia en esa faceta. El extremo ecuatoriano le pegó mal y falló el disparo. Por este motivo, las críticas estallaron por la extraña decisión de Paolo Guerrero. Sin duda, el capitán debió asumir la responsabilidad.

¿Qué dijo el Puma Carranza sobre las declaraciones de Paolo Guerrero en Copa Libertadores?

El ídolo de Universitario sorprendió al defender a Paolo Guerrero: "He visto que él se la está comiedo y eso es bueno. Veo que su compañero no estaba pasando un buen momento en el partido y seguero le dijo para patear y gana confianza. Paolo es tranquilo, sereno y entendió. Nosotros hemos jugado en la cancha y yo he visto el penal que pateó en la Copa América o en Eliminatorias. Paolo está defendiendo a Castillo", enfatizó el 'Puma' Carranza en el podscast 'La Interna'.

¿Por qué Eryc Castillo pateó el penal en Copa Libertadores?

Desde ras de cancha, Eryc Castillo contó que él se encargó del penal porque estaba con confianza de que iba a convertir. No esperaba errarlo ni contaba con la gran atajada de Ángel Martínez, guardameta de 2 de Mayo.

"Fue simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Lamentablemente, el arquero atajó. Fue mérito del arquero también. Hay que levantar la cabeza, seguir. El fútbol tiene estas cosas. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros; intentamos por todos lados. Triste por eso, hay que seguir", sostuvo.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima?

El capitán de Alianza Lima sorprendió con sus declaraciones en zona mixta. "Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No entiendo por qué me preguntas eso. Durísima eliminación. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", sentenció.



