‘Puma’ Carranza dio su frío análisis sobre rendimiento de Alianza Lima con Pablo Guede: “Son partidos de prueba”

El rendimiento de Alianza Lima no fue el esperado y las críticas no se hicieron esperar; es en este contexto que el ‘Puma’ no dudó en dar su perspectiva sobre los blanquiazules, señalando que la verdadera prueba será en la Liga 1.

'Puma' Carranza dio su opinión sobre el rendimiento de Alianza Lima. Foto: composición LR/ La Interna/ X
La derrota de Alianza Lima frente a Unión Santa Fe sigue generando una serie de debates, pues el rendimiento del equipo no ha sido el esperado en este torneo de verano Serie Río de la Plata. En una reciente edición del programa 'La Interna', José 'Puma' Carranza, ídolo de Universitario de Deportes, dio su frío análisis sobre cómo Pablo Guede está manejando a los blanquiazules.

En sus palabras, Carranza fue sincero al señalar que este tipo de partidos sirven como prueba y que no deberían tomarse tan en serio. Además, consideró que la verdadera evaluación será cuando inicie el Torneo Apertura de la Liga 1, donde los íntimos debutarán frente a Sport Huancayo este 30 de enero a las 12.00 p.m.

PUEDES VER: Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre el rendimiento de Alianza Lima?

El exjugador no dudo en señalar que Guede recién esta empezando y que cuándo comience el torneo local será se verá el trabajo realizado durante su llegada de La Victoria.

"Son partidos de verdad de prueba, es un técnico nuevo, no me preocupo por eso. Cuando el 30 de enero comience la Liga 1, ahí recién se verá como funciona Alianza Lima", fueron las palabras de Carranza.

Luego, el ‘Puma’ señaló que una muestra de ello es que varios futbolistas no están siendo utilizados en su posición natural, como Gianfranco Chávez, y explicó que esto responde a la intención de probar alternativas y evaluar jugadores en otros roles. "Gianfranco Chávez nunca ha jugado de volante y ahí te das cuenta. Poco a poco está buscando dónde te rindan los jugadores y después sacará sus conclusiones. Creo que para el partido contra Sport Huancayo ahí se verá".

PUEDES VER: Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El duelo entre Alianza Lima y Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este domingo 18 de enero, en el estadio Parque Viera, de Montevideo.

