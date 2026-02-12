HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Alianza Lima separa a Carlos Zambrano por caso de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Jairo Vélez al ser consultado sobre su extraña posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Yo tengo que cumplir órdenes del técnico"

El volante ofensivo nunca se terminó de ubicar ante 2 de Mayo, ya que Pablo Guede lo puso en la zona de volantes de contención para colaborar en la marca y en defensa.

Jairo Vélez habla fuerte sobre su posición ante 2 de Mayo. Foto: Lr/Movistar
Jairo Vélez habla fuerte sobre su posición ante 2 de Mayo. Foto: Lr/Movistar

Alianza Lima firmó un papelón en la Copa Libertadores, tras quedar eliminado en la fase preliminar ante el debutante 2 de Mayo. Los hinchas se ilusionaron con la inversión en la plantilla y las buenas sensaciones que dejó el año pasado a nivel internacional. Sin embargo, los experimentos de Pablo Guede no resultaron e incluso colocó a jugadores fuera de su posición habitual. Jairo Vélez habló fuerte sobre su extraño puesto.

El excampeón de la Liga 1 no mostró su mejor versión ante 2 de Mayo. El futbolista de 30 años, con experiencia en Universitario y en UCV, estuvo perdido en la cancha. No lució bien, como varios en Matute, ya que no jugó adelante. Vélez improvisó en la zona de volantes de contención e incluso en pretemporada fue defensa lateral, aunque naturalmente es un volante ofensivo

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

lr.pe

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre su extraña posición en Alianza Lima ante 2 de Mayo?

Vélez jugó de volante central, durante 90 minutos, pese a que no tiene marca ni un perfil defensivo. "Estamos calientes e indignados, Queríamos clasificar, pero ahora toca lavarse y seguir. Yo estoy para sumar, siempre trato de estar y dar lo mejor en la cancha. Lo demás tienen que preguntarlo al técnico. Yo tengo que cumplir las órdenes del técnico. El sábado jugamos y tenemos que ir a ganar allá", enfatizó el jugador de Alianza Lima.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores

lr.pe

DT de 2 de Mayo quedó impactado con juego de Alianza Lima

Ledesma no podía creer que Alianza haya querido jugar a los pelotazos, ya que no es un estilo conocido del fútbol peruano. Sin embargo, entendió que plantearan este sistema después de ver a Paolo Guerrero y Federico Girotti como delanteros.

"Como dije, me sorprendió un poco porque para el fútbol paraguayo, ADN de nuestro fútbol, el pelotazo nos favorece. Ellos tenía gente grande como Girotti y Guerrero, y a veces quedaban pelotas bollando ahí. Hablando un poco con Sanabria, le dijimos que se asocie con Pedro Sosa y Camilo porque realmente pensábamos que iban a triangular por fuera. Cuando vimos la formación, pensamos que la idea era desdoblar con Advíncula, Carbajal, seguramente a Eryc Castillo, Gentile, pero al ver que no encontraron pases entre línea, los zagueros centrales dividieron el balón para ver si se podía ganar un rebote", declaró.

Notas relacionadas
Alejandro Duarte rompe su silencio sobre polémico penal en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Hay un contacto, pero no lo barro"

Alejandro Duarte rompe su silencio sobre polémico penal en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Hay un contacto, pero no lo barro"

LEER MÁS
Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo frente a Alianza Lima, dejo picante comentario sobre periodistas peruanos: “Hablaron mucho"

Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo frente a Alianza Lima, dejo picante comentario sobre periodistas peruanos: “Hablaron mucho"

LEER MÁS
Revelan cuál sería la postura de Alianza Lima con Pablo Guede y los Navarro tras eliminación de la Copa Libertadores: "Van a evaluar"

Revelan cuál sería la postura de Alianza Lima con Pablo Guede y los Navarro tras eliminación de la Copa Libertadores: "Van a evaluar"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

LEER MÁS
Revelan cuál sería la postura de Alianza Lima con Pablo Guede y los Navarro tras eliminación de la Copa Libertadores: "Van a evaluar"

Revelan cuál sería la postura de Alianza Lima con Pablo Guede y los Navarro tras eliminación de la Copa Libertadores: "Van a evaluar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jairo Vélez al ser consultado sobre su extraña posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Yo tengo que cumplir órdenes del técnico"

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

Deportes

Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Alejandro Duarte rompe su silencio sobre polémico penal en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Hay un contacto, pero no lo barro"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Congreso: Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza a en medio de cuestionamientos

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025