Alianza Lima firmó un papelón en la Copa Libertadores, tras quedar eliminado en la fase preliminar ante el debutante 2 de Mayo. Los hinchas se ilusionaron con la inversión en la plantilla y las buenas sensaciones que dejó el año pasado a nivel internacional. Sin embargo, los experimentos de Pablo Guede no resultaron e incluso colocó a jugadores fuera de su posición habitual. Jairo Vélez habló fuerte sobre su extraño puesto.

El excampeón de la Liga 1 no mostró su mejor versión ante 2 de Mayo. El futbolista de 30 años, con experiencia en Universitario y en UCV, estuvo perdido en la cancha. No lució bien, como varios en Matute, ya que no jugó adelante. Vélez improvisó en la zona de volantes de contención e incluso en pretemporada fue defensa lateral, aunque naturalmente es un volante ofensivo

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre su extraña posición en Alianza Lima ante 2 de Mayo?

Vélez jugó de volante central, durante 90 minutos, pese a que no tiene marca ni un perfil defensivo. "Estamos calientes e indignados, Queríamos clasificar, pero ahora toca lavarse y seguir. Yo estoy para sumar, siempre trato de estar y dar lo mejor en la cancha. Lo demás tienen que preguntarlo al técnico. Yo tengo que cumplir las órdenes del técnico. El sábado jugamos y tenemos que ir a ganar allá", enfatizó el jugador de Alianza Lima.

DT de 2 de Mayo quedó impactado con juego de Alianza Lima

Ledesma no podía creer que Alianza haya querido jugar a los pelotazos, ya que no es un estilo conocido del fútbol peruano. Sin embargo, entendió que plantearan este sistema después de ver a Paolo Guerrero y Federico Girotti como delanteros.

"Como dije, me sorprendió un poco porque para el fútbol paraguayo, ADN de nuestro fútbol, el pelotazo nos favorece. Ellos tenía gente grande como Girotti y Guerrero, y a veces quedaban pelotas bollando ahí. Hablando un poco con Sanabria, le dijimos que se asocie con Pedro Sosa y Camilo porque realmente pensábamos que iban a triangular por fuera. Cuando vimos la formación, pensamos que la idea era desdoblar con Advíncula, Carbajal, seguramente a Eryc Castillo, Gentile, pero al ver que no encontraron pases entre línea, los zagueros centrales dividieron el balón para ver si se podía ganar un rebote", declaró.