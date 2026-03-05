HOYSuscripcion LR Focus

Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, podría llegar al poderoso Fluminense según medio brasileño

El entrenador de vóley de Alianza Lima estaría en la mira del Fluminense, tras sus buenas actuaciones con el club blanquiazul.

Facundo Morando podría dejar Alianza Lima para llegar a Fluminense. Foto: LPV/composición LR
Las buenas temporadas que ha tenido Alianza Lima en los últimos años, a nivel vóley, no han pasado desapercibidas. El actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, viene demostrando un gran nivel tanto en el campeonato local e internacional. Uno de los grandes responsables de este crecimiento es el actual técnico Facundo Morando. Justamente, el argentino estaría siendo seguido de cerca por el Fluminense de Brasil, según lo informado por el portal 'Volei'.

El medio de comunicación brasileño indicó que Morando es del agrado del club brasileño, tras sus buenas participaciones en el Mundial y Sudamericano de Clubes de Vóley con el elenco blanquiazul. "El técnico de Facundo Morando debería ser el próximo técnico fluminense. Morando es entrenador de la Selección Argentina y también dirige la Alianza Lima del Perú", mencionó.

PUEDES VER: Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, podría llegar a Fluminense

La temporada pasada, el técnico de Alianza Lima consiguió el título nacional. Eso no fue todo, también ha tenido grandes presentaciones cuando le tocó dirigir a las íntimas en competencias internacionales de vóley. "A pesar de ser joven, el argentino ya acumula experiencia en la escena internacional de voleibol. Si se confirma la negociación, será un gran salto en la carrera como entrenador", finalizó el medio.

Tengamos en cuenta que, Facundo Morando tiene contrato con la institución blanquiazul hasta que finalice la temporada de la Liga Peruana de Vóley, es decir, hasta mediados del presente año.

PUEDES VER: San Martín sufre duro revés previo al partido contra Universitario: FPV le quitó los puntos tras reclamo de Circolo

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima se alista para disputar el último partido de la segunda fase del campeonato local de vóley. Las íntimas enfrentarán a Deportivo Soan este domingo 8 de marzo a las 5.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.

