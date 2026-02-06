HOYSuscripcion LR Focus

'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para el partido de vuelta por Copa Libertadores ante 2 de Mayo: "No mete presión"

El exfutbolista de Universitario se refirió acerca de la participación de Alianza Lima en Copa Libertadores y habló sobre la localía del conjunto blanquiazul.

'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores. Foto: composición LR
'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores. Foto: composición LR

Alianza Lima cayó en el partido de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, pero mantiene la ilusión intacta por la clasificación, ya que falta el encuentro de vuelta como locales. José Luis Carranza, ídolo de Universitario, se refirió acerca de la derrota y opinó acerca de la localía en el estadio Alejandro Villanueva.

En el programa 'La Interna', José Luis Carranza fue consultado si considera que la localía de Alianza Lima hará pesar para que puedan lograr el triunfo. "¿Qué caldera?, es Matute no más y se acabó, no es caldera, no mete presión", indicó el ídolo crema.

'Puma' Carranza minimizó localía de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo por Copa Libertadores

El referente de la 'U' mencionó no le dio importancia al estadio de Alianza Lima, ya que para él, lo más importante es lo que pueden hacer los jugadores en el campo. "Todos los estadios son iguales, como lo tomen los jugadores va a ser importante, Alianza tiene buen equipo, va a jugar Advíncula, Guerrero, Cantero y creo que son eso le basta", mencionó el 'Puma'.

A pesar de ello, Carranza dejó en claro que los 'íntimos' clasificarán a la siguiente fase de la competición internacional. "Alianza tiene que ver a todos los jugadores porque sabe que acá lo va a ganar de manera contundente porque tiene buenos jugadores", señaló el panelista.

¿Cuándo jugará Alianza Lima el partido de vuelta ante 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El partido de vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, se jugará el próximo miércoles 11 de febrero a las 7.30 p. m. Este encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'. El ganador de esta llave, clasificará a la fase 2 del torneo internacional, que tendrá como rival a Sporting Cristal.

