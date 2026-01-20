HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

‘Puma’ Carranza da tajante opinión sobre el rendimiento de Sergio Peña con Alianza Lima: "Tiene que pisar tierra"

‘Puma’ Carranza también comentó que tuvo la oportunidad de verlo cara a cara, afirmando que, pese a cruzarse, el jugador blanquiazul no lo saludó.

'Puma' Carranza dio su opinión sobre las recientes criticas hacia Sergio Peña. Foto: composición LR/Trivu/difusión
'Puma' Carranza dio su opinión sobre las recientes criticas hacia Sergio Peña. Foto: composición LR/Trivu/difusión

El rendimiento de Sergio Peña con Alianza Lima tras finalizar el torneo Serie Río de la Plata no fue el esperado. El nuevo ‘10’ de los blanquiazules ha sido muy criticado por la hinchada e incluso por periodistas. Sin embargo, sigue siendo de la confianza de Pablo Guede y se espera que para el inicio de la Liga 1 2026 muestre un mejor nivel, sobre todo teniendo en cuenta que también jugarán la Copa Libertadores.

En paralelo, José 'Puma' Carranza, ídolo de Universitario de Deportes, en una reciente edición del programa ‘Trivu’, dio su opinión sobre Peña, a quien considera un gran jugador. No obstante, señaló que no ha sido muy humilde. Además, contó que tuvo la oportunidad de verlo cara a cara y afirmó que, pese a que se cruzaron cuando él estaba con otros exfutbolistas, el volante de Alianza Lima ni siquiera los saludó.

‘Puma’ Carranza sobre Sergio Peña: "Falta humildad"

"Yo pienso que el chico Peña debe ponerse a pensar que uno debe ser humilde y sencilla. Él juega bien, pero lamentablemente los pajaritos que tiene ha hecho que la gente se le tire en contra. No creo que se haya olvidado de jugar al fútbol luego de estar 10 años en el fútbol europeo. Lo que pasa es que él tiene que pisar tierra", empezó diciendo el exjugador.

"Si hubiese sido humilde, eso le hubiese traído muchas cosas buenas para él. Falta humildad y lo he dicho. Nosotros que hemos jugado al fútbol conocemos que juega bien, pero es lamentable cuando llega acá porque se cree superior a todos. Yo he estado cara a cara con él y la gente decía "este no saluda". Ahí se refleja eso, es buen jugador y le falta la humildad. Esa es la verdad porque la gente lo sabe y lo percibe que es buen jugador, pero le pasa pisar tierra", complementó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul?

El amistoso internacional entre Alianza Lima vs Inter Miami se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso formará parte de la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que los íntimos celebrarán sus 125 años de vida institucional.

