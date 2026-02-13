HOYSuscripcion LR Focus

Gonzalo Núñez fue suspendido indefinidamente de su programa radial tras comentarios sobre Eryc Castillo: "Excesos verbales inaceptables"

"Este tipo de conductas no contribuyen a la lucha diaria contra el racismo", fueron parte de la explicación que se dio en el programa radial, donde rechazaron tajantemente los comentarios emitidos por Gonzalo Núñez.


Gonzalo Núñez fue separado de Exitosa Deportes. Foto: Exitosa
Gonzalo Núñez fue separado de Exitosa Deportes. Foto: Exitosa

Gonzalo Núñez fue separado de Exitosa Deportes tras sus comentarios contra Eryc Castillo, luego del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores. En la más reciente edición del programa, donde incluso salió a pedir disculpas, tras un breve corte comercial, el periodista Óscar Paz, quien además es su compañero en dicho espacio, señaló que desde Exitosa se han tomado las medidas correspondientes con Núñez.

Según se explica, el medio ha ofrecido sus disculpas a Castillo. Tras esto, también se decidió separar indefinidamente al periodista deportivo, rechazando así los comentarios despectivos que realizó y destacando que este tipo de expresiones no aportan a la lucha diaria contra el racismo.

PUEDES VER: Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

lr.pe

Gonzalo Núñez fue separado de su programa tras comentarios sobre Eryc Castillo

"Exitosa rechaza categóricamente las recientes expresiones de Gonzalo Núñez emitidas durante el programa Exitosa Deportes. Ante este hecho, nuestra institución le exigió las disculpas públicas correspondientes y ha decidido suspenderlo con el fin de que reflexione sobre sus actitudes y excesos verbales, los cuales resultan inaceptables".

"Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al futbolista Eryc Castillo, a su familia, a sus allegados, al Club Alianza Lima y a la sociedad en general. Este tipo de conductas no contribuyen a la lucha diaria contra el racismo, un mal que afecta a millones de personas y que representa un duro golpe para nuestra sociedad".

"Asimismo, extendemos nuestras disculpas a toda la audiencia, reiterando nuestro compromiso inquebrantable con el respeto, la tolerancia y la unidad de todos los peruanos", fue la explicación del programa respecto a la separación de Gonzalo Núñez.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

lr.pe

Gonzalo Núñez se pronuncia tras comentarios racistas: "Disculpas a Alianza Lima ante todo"

Cabe señalar que el programa inició con Gonzalo Núñez pronunciándose sobre lo sucedido, donde pidió disculpas a Alianza Lima.

"Cuando uno la friega, hay que sacar los pies con dignidad. Sé que hay mucha gente que no cree, pero lo digo con mucha sinceridad. No sé qué decir. Lo único que puedo pedir es disculpas a Alianza, a los clubes peruanos, a la sociedad en general. Estoy muy dolido y no me queda otra que hacer esto. Pido disculpas al club Alianza Lima ante todo", empezó diciendo.

"Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio para ver qué decisión toman. Estoy a disposición de las investigaciones y todo. Voy a dejar el programa hoy porque quiero ver qué pasa. Disculpas a Alianza, al Perú y a la sociedad en general. ¿Qué más puedo pedir? Es lo único que se me ocurre por el momento", sentenció.

