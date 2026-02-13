HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

A través de un comunicado, la institución blanquiazul lamentó las expresiones del periodista y pidió que brinde disculpas públicas tras perjudicar al delantero ecuatoriano.

Alianza Lima pidió las disculpas de Gonzalo Núñez. Foto: composición LR/Alianza Lima
Alianza Lima pidió las disculpas de Gonzalo Núñez. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima se pronunció tras el comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo. A través de un extenso comunicado, el conjunto blanquiazul pidió la rectificación y las disculpas correspondientes. "Alianza Lima es una institución con 125 años de historia profundamente ligada a la identidad popular y diversa del país. Por ello, no podemos ni vamos a permanecer en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación", se puede leer en el pronunciamiento.

Comunicado de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.

Comunicado de Alianza Lima. Foto: X/Alianza Lima.

