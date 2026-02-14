Universitario derrotó 2-1 a Cienciano, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 lució buen juego, aunque sufrió más de la cuenta en la recta final. Álex Valera y Jairo Concha fueron las figuras del partido con dos golazos. Justamente, la celebración del volante 'crema', recibiendo una 'corona', se viralizó en redes sociales al ser similar a la de Lamine Yamal con Barcelona.

La 'U' de Javier Rabanal sorprendió con el 1-3-5-2, en el segundo tiempo, jugando con doble '9' en ofensiva y explotando la velocidade Polo-Carabalí por las bandas. Además, Jairo Concha manejó bien los hilos del equipo junto con Horacio Calcaterra en la zona de volantes.

¿Por qué Jairo Concha celebró a lo Lamine Yamal tras anotarle a Cienciano?

El joven centrocampista contó detalles sobre su celebración con la 'corona'. "No habíamos practicado esa celebración, pero Álex Valera nos mandó un mensaje antes del partido y justo se me dio. Quedamos así y me tocó meter a mí", reveló Jairo Concha luego del importante triunfo en L1 MAX.

Además, el volante creativo analizó el cotejo previo a San Valentín. "Cienciano hizo un gran partido, en algunas partes del juego no nos sentimos cómodos, pero gracias a Dios logramos ganar el partido. Es importante valorar los 3 puntos, porque en casa tenemos que ganar siempre", declaró el futbolista de 26 años.

Así fue el golazo de Jairo Concha frente a Cienciano

Todo ocurrió alrededor del minuto 34, cuando Jairo Concha apareció oportunamente para frenar el ataque de Cienciano. Durante la recuperación del balón, el mediocampista quedó libre fuera del área, no dudó en tomar el balón y rematar, logrando así el grito de gol.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportres se llevará a cabo el sábado 21 de febrero por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a partir de las 4:00 pm hora peruana, a través de la señal de Liga 1 Max.