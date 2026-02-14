HOYSuscripcion LR Focus

San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
Javier Rabanal habló sobre el debut de Sekou Gassama con Universitario: "En el juego aéreo no va tener nadie que lo pueda parar"

El entrenador español aprobó el estreno del flamante fichaje con el tricampeón de la Liga 1 y destacó las virtudes que tuvo Gassama en el juego ofensivo con la 'U'.

Javier Rabanal destacó el debut de Gassama en Universitario. Foto: Lr/Inka Digital
Universitario derrotó a Cienciano, en el Estadio Monumental, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El tricampeón de la Liga 1 lució bien, aunque sufrió en los últimos minutos del segundo tiempo por un error del arquero Diego Romero. La hinchada ´crema' pedía Sekou Gassama y el técnico de la 'U' cumplió el deseo de las tribunas. El español-senegalés se estrenó ante el 'Papá', aunque todavía debe adaptarse.

Rabanal expresó que el encuentro debió finalizar con un marcador más abultado. Además, destacó la necesidad de trabajar en cerrar bien los partidos. Por otro lado, el entrenador español también comentó sobre el debut del flamante fichaje ante el 'Papá'.

PUEDES VER: ¡A lo Lamine Yamal! Jugadores de Universitario le pusieron la ‘corona’ a Jairo Concha tras gol frente a Cienciano

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el debut de Sekou Gassama?

El DT español aprobó el cariño de la hinchada con Gassama. "No puede esperar una acogida mejor, ha sido una ovación de la hinchada crema, lo cual le tiene que dar confianza. No se tiene que obsesionar cuando oiga un murmullo cuando falla, le decía que eso es normal en el estadio porque hay muchos hinchas", explicó el estratega de Universitario en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó su juego áereo y los temas que debe mejorar. "La parte física fuera del fútbol la tiene completa, pasa que jugar al fútbol es un poco diferente, hay que volver, cambiar de dirección y estimo que ahí le falta un poquito, y en el juego aéreo no va a tener nadie que le pueda parar, además le falta a su zancada, pero ya se quitó los nervios del debut", sentenció Javier Rabanal.

PUEDES VER: DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

¿Qué dijo Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario?

"Después de este primer contacto en el campo espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor (Estoy) superagradecido con la gente, te da esa motivación", agregó el atacante de 30 años acerca del apoyo que percibió de parte de los hinchas de Universitario.

"Entré en un momento en el que había muchos ida y vuelta, frenadas y carreras. Es verdad que me sentí un poco cansado al final, pero bueno, es ir poco a poco. Se ve que en el fútbol peruano hay calidad e intensidad y espero adaptarme lo más rápido posible", añadió en zona mixta.

