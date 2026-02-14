HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Mauro Cantoro y su severo análisis del debut de Sekou Gassama con Universitario: "Pasa desapercibido porque se ganó"

El exjugador de Universitario no dudó en referirse al debut de Sekou Gassama, quien se mostró fuera de ritmo tras su ingreso al minuto 60.

Mauro Cantoro habló acerca del debut de Sekou Gassama con Universitario. Foto: composición LR/Denganche/X
Mauro Cantoro habló acerca del debut de Sekou Gassama con Universitario. Foto: composición LR/Denganche/X

Universitario de Deportes sacó tres puntos importantes frente a Cienciano, en el encuentro disputado por la fecha 3 del Torneo Clausura. La ‘U’ se impuso al conjunto cusqueño por 2-1 gracias a los goles de Jairo Concha y Alex Valera. Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro, Javier Rabanal hizo debutar a Sekou Gassama con el cuadro crema. El senegalés ingresó al terreno de juego con un gran recibimiento por parte de la hinchada. No obstante, se pudo notar su bajo rendimiento.

En este contexto, en una reciente edición de Dengache, Mauro Cantoro analizó el desempeño de Gassama, señalando que está fuera de estado físico. En sus palabras, manifestó que el partido le costó, pues hubo tramos en los que se recostaba sobre sus rodillas para poder descansar. No obstante, reconoció que si Universitario no hubiera ganado, estaría siendo mucho más criticado.

PUEDES VER: Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

lr.pe

Mauro Cantoro y su severo análisis sobre debut de Sekou Gassama con Universitario

En sus palabras, señaló que si el escenario hubiera sido diferente, el debut de Gassama habría sido criticado, ya que se cansó muy rápido tras ingresar al minuto 60.

"Todos queríamos ver hoy a Gassama. Esperemos que mejore en lo físico; sí se le vio un poco pesado, capaz que, al desbloquearse, veamos otro tipo de jugador. Hoy sí le costó. De hecho, se agachó apoyándose en las rodillas, pero un estreno así, sin tener que salir a buscar el resultado, pasa desapercibido porque se ganó. Ahora, con una presentación así cuando estás obligado a ganar, seguramente sería mucho más criticado".

PUEDES VER: Gonzalo Núñez fue suspendido indefinidamente de su programa radial tras comentarios sobre Eryc Castillo: "Excesos verbales inaceptables"

lr.pe

Sekou Gassama debuta con Universitario

La ‘Pantera’ ingresó al minuto 60 por Lisandro Alzugaray y tuvo una ocasión de gol importante; sin embargo, Alex Valera se anticipó y anotó el segundo tanto. A pesar de su bajo rendimiento, la hinchada espera que pueda tomar ritmo y convertirse en un jugador importante.

