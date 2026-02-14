Universitario derrotó 2-1 a Cienciano, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la Liga 1 2026. El equipo 'crema' fue superior, aunque sufrió en la última parte por un error del arquero Diego Romero. Sin embargo, los goles de Jairo Concha y Álex Valera le dieron tranquilidad a la hinchada 'crema'. El artillero de la 'U' estuvo fino en el ataque y luego del partido habló sobre el su próximo reto con la camiseta 'merengue'.

El tricampeón del fútbol peruano lució buen fútbol e incluso pudo meter un par de goles más, pero José Carabalí perdonó arriba. El equipo de Jorge Rabanal parece que será imbatible en Ate y uno de los grandes favoritos para llevarse el Torneo Apertura 2025. Valera sigue marcando diferencia.

¿Qué dijo Álex Valera sobre su próximo reto con Universitario?

Valera alcanzó los 74 goles y sigue insaciable e incluso habló sobre su próximo reto. "Gracias a Dios sigo aportando para mi equipo, espero seguir anotando en cada partido. Dios mediante este año pueda llegar a los 100 goles, es el sueño que tengo y para eso estoy trabajando. Trato de dar todo mi tiempo, mi energía, cuidarme para estar al 100% para la 'U", comentó en zona mixta.

Asimismo, reconoció el buen partido que planteó el rival cusqueño. "Ha sido un partido muy duro. Cienciano vino a jugar de igual a igual y nos plantó un buen esquema dentro del campo, no nos dejó hacer mucho y creo que las que tuvimos, las pudimos anotar. El rival nos presionó bien, fue un bonito partido e intenso", aclaró el goleador de Universitario en L1 Max.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportres se llevará a cabo el sábado 21 de febrero por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a partir de las 4:00 pm hora peruana, a través de la señal de Liga 1 Max.