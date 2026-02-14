HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     
Deportes

Álex Valera habló sobre su próximo reto con Universitario tras anotarle a Cienciano: "El sueño que tengo es llegar a los 100 goles"

El '9' de Universitario estuvo fino arriba y fue pieza clave en el once titular de Rabanal, ante el 'Papá', por el Torneo Apertura 2026. Además, comentó su próximo desafió con la 'U'.

Valera habló sobre su próximo desafió en Universitario. Foto: Lr/L1 MAX
Valera habló sobre su próximo desafió en Universitario. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario derrotó 2-1 a Cienciano, en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de la Liga 1 2026. El equipo 'crema' fue superior, aunque sufrió en la última parte por un error del arquero Diego Romero. Sin embargo, los goles de Jairo Concha y Álex Valera le dieron tranquilidad a la hinchada 'crema'. El artillero de la 'U' estuvo fino en el ataque y luego del partido habló sobre el su próximo reto con la camiseta 'merengue'.

El tricampeón del fútbol peruano lució buen fútbol e incluso pudo meter un par de goles más, pero José Carabalí perdonó arriba. El equipo de Jorge Rabanal parece que será imbatible en Ate y uno de los grandes favoritos para llevarse el Torneo Apertura 2025. Valera sigue marcando diferencia.

PUEDES VER: DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera sobre su próximo reto con Universitario?

Valera alcanzó los 74 goles y sigue insaciable e incluso habló sobre su próximo reto. "Gracias a Dios sigo aportando para mi equipo, espero seguir anotando en cada partido. Dios mediante este año pueda llegar a los 100 goles, es el sueño que tengo y para eso estoy trabajando. Trato de dar todo mi tiempo, mi energía, cuidarme para estar al 100% para la 'U", comentó en zona mixta.

Asimismo, reconoció el buen partido que planteó el rival cusqueño. "Ha sido un partido muy duro. Cienciano vino a jugar de igual a igual y nos plantó un buen esquema dentro del campo, no nos dejó hacer mucho y creo que las que tuvimos, las pudimos anotar. El rival nos presionó bien, fue un bonito partido e intenso", aclaró el goleador de Universitario en L1 Max.

PUEDES VER: Jairo Vélez al ser consultado sobre su extraña posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Yo tengo que cumplir órdenes del técnico"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportres se llevará a cabo el sábado 21 de febrero por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a partir de las 4:00 pm hora peruana, a través de la señal de Liga 1 Max.

Notas relacionadas
Goles de Jairo Concha y Alex Valera para el triunfo de Universitario sobre Cienciano en el estadio Monumental

Goles de Jairo Concha y Alex Valera para el triunfo de Universitario sobre Cienciano en el estadio Monumental

LEER MÁS
Reimond Manco aconsejó a Álex Valera no salir de Universitario tras buen presente: "Si fuese él, no me iría"

Reimond Manco aconsejó a Álex Valera no salir de Universitario tras buen presente: "Si fuese él, no me iría"

LEER MÁS
Álex Valera despertó interés en México y Europa: "En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario"

Álex Valera despertó interés en México y Europa: "En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mauro Cantoro y su severo análisis del debut de Sekou Gassama con Universitario: "Pasa desapercibido porque se ganó"

Álex Valera habló sobre su próximo reto con Universitario tras anotarle a Cienciano: "El sueño que tengo es llegar a los 100 goles"

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Deportes

Mauro Cantoro y su severo análisis del debut de Sekou Gassama con Universitario: "Pasa desapercibido porque se ganó"

Fiscalía abrió investigación preliminar a Gonzalo Núñez por delito de discriminación y dispuso pericia psicológica

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY desde Trujillo por la Liga 1 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Alfonso López Chau pide renuncia de José Jerí y respalda censura en el Congreso

Primer ministro: el gobierno no ha decidido comprar a EE.UU los cazas F-16 Block 70

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025