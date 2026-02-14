Sporting Cristal está obligado a ganar contra Juan Pablo II y sus jugadores lo entendieron desde el primer minuto. Producto del empeño con el que salieron a buscar el partido, el delantero brasileño Felipe Vizeu puso el 1-0 parcial con una gran definición de chalaca tras luchar por un balón en el área rival a poco de iniciado el cotejo.

Sobre los 8' del primer tiempo, Cristian Benavente envió un pase al centro del área que el portero Matías Vega rechazó apenas. La pelota le quedó a Vizeu, cuyo remate fue bloqueado por un defensa contrario. No obstante, la insistencia de Ian Wisdom provocó que el balón le llegue otra vez al '9', quien con un gran recurso técnico pudo definir para abrir la cuenta en Chongoyape.

Felipe Vizeu igualó su registro goleador del 2025

Con este nuevo tanto, el atacante rimense llegó a las dos conquistas en tres partidos jugados este 2026 (había marcado en la fecha 1 contra Melgar) y ya igualó el número de goles que había marcado el año pasado, pero con muchos menos cotejos (en el 2025 lo hizo en 9 encuentros).

El futbolista de 28 años viene ganando confianza luego de una última temporada discreta y en medio de las críticas de los hinchas por su bajo rendimiento. Para el DT Paulo Autuori, su compatriota es el delantero centro titular por delante de otras opciones, como Irven Ávila, Diego Otoya o Mateo Rodríguez.

¿Cómo va Sporting Cristal ante Juan Pablo II?

Al final del primer tiempo, Cristal vence por la mínima a Juan Pablo. Sobre los 44 minutos, los norteños se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Fabio Agurto a causa de una dura falta en contra de Leandro Sosa que el árbitro Michael Espinoza revisó en el VAR.