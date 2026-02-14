HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1
Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1     Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1     Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1     
Deportes

Felipe Vizeu luchó en el área y marcó golazo de chalaca: Sporting Cristal gana 1-0 en Chongoyape

Por segundo partido consecutivo, el '9' brasileño marcó para el equipo rimense en la Liga 1. Los celestes se imponen de forma transitoria a Juan Pablo II de visita.

Felipe Vizeu lleva dos goles en tres partidos jugados de esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Felipe Vizeu lleva dos goles en tres partidos jugados de esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

Sporting Cristal está obligado a ganar contra Juan Pablo II y sus jugadores lo entendieron desde el primer minuto. Producto del empeño con el que salieron a buscar el partido, el delantero brasileño Felipe Vizeu puso el 1-0 parcial con una gran definición de chalaca tras luchar por un balón en el área rival a poco de iniciado el cotejo.

Sobre los 8' del primer tiempo, Cristian Benavente envió un pase al centro del área que el portero Matías Vega rechazó apenas. La pelota le quedó a Vizeu, cuyo remate fue bloqueado por un defensa contrario. No obstante, la insistencia de Ian Wisdom provocó que el balón le llegue otra vez al '9', quien con un gran recurso técnico pudo definir para abrir la cuenta en Chongoyape.

PUEDES VER: Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: 'Tenemos opciones para ganarlo'

lr.pe

Felipe Vizeu igualó su registro goleador del 2025

Con este nuevo tanto, el atacante rimense llegó a las dos conquistas en tres partidos jugados este 2026 (había marcado en la fecha 1 contra Melgar) y ya igualó el número de goles que había marcado el año pasado, pero con muchos menos cotejos (en el 2025 lo hizo en 9 encuentros).

El futbolista de 28 años viene ganando confianza luego de una última temporada discreta y en medio de las críticas de los hinchas por su bajo rendimiento. Para el DT Paulo Autuori, su compatriota es el delantero centro titular por delante de otras opciones, como Irven Ávila, Diego Otoya o Mateo Rodríguez.

¿Cómo va Sporting Cristal ante Juan Pablo II?

Al final del primer tiempo, Cristal vence por la mínima a Juan Pablo. Sobre los 44 minutos, los norteños se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Fabio Agurto a causa de una dura falta en contra de Leandro Sosa que el árbitro Michael Espinoza revisó en el VAR.

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY por la fecha 3 de la Liga 1 2026: ¡gol de Felipe Vizeu!

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Juan Pablo II HOY por la fecha 3 de la Liga 1 2026: ¡gol de Felipe Vizeu!

Sporting Cristal tendrá 2 bajas ante Juan Pablo II: el posible XI titular de Paulo Autuori para el partido de Liga 1

Sporting Cristal tendrá 2 bajas ante Juan Pablo II: el posible XI titular de Paulo Autuori para el partido de Liga 1

Con Sporting Cristal: partidos y llaves confirmadas en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

Con Sporting Cristal: partidos y llaves confirmadas en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

