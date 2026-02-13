Sporting Cristal tendrá 2 bajas ante Juan Pablo II: el posible XI titular de Paulo Autuori para el partido de Liga 1
Además de no poder contar con Juan Cruz González y Gabriel Santana, el DT optaría por alinear un equipo mixto para reservar titulare de cara a la Copa Libertadores.
Sporting Cristal tendrá dos bajas sensibles para su próximo partido de la Liga 1 2026, ante Juan Pablo II. El club rimense no podrá contar con los titulares Juan Cruz González (expulsión) y Gabriel Santana (lesión), de modo que el técnico Paulo Autuori se verá obligado a realizar cambios.
Otra razón que tendrá el DT brasileño para hacer variantes es la cercanía del debut celeste en la Copa Libertadores. Tan solo tres días después de la visita a Chongoyape, el elenco bajopontino tendrá que medirse al 2 de Mayo en Paraguay, por lo cual Autuori buscaría no sobrecargar a sus dirigidos.
Posible alineación de Sporting Cristal
El lugar del lateral argentino sería ocupado por Sosa, mientras que el brasileño le cedería su posición como extremo a Benavente. En el mediocampo, Wisdom iniciaría las acciones en reemplazo de Yoshimar Yotún.
- Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Santiago González, Felipe Vizeu.
Posible alineación de Juan Pablo II
En el conjunto papal, su última presentación terminó con una dura goleada en contra por 6-1. El entrenador Marcelo Zuleta optaría por un once inicial con algunas modificaciones, más parecido al que usó en la primera fecha.
- Matías Vega, Jorge Toledo, Iago Iriarte, Paolo Fuentes, Piero Anton, Christian Sánchez, Jack Durán, Christian Cueva, Martín Alaniz, Erinson Ramírez, Maximiliano Juambeltz.
¿Cuándo juega Sporting Cristal ante Juan Pablo II?
El duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II se llevará a cabo este sábado 14 de febrero, a partir de las 3.15 p. m., en la cancha del Complejo Deportivo Juan Pablo II. La transmisión irá vía L1 Max por TV.