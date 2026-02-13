Juan Pablo II vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 3 del Torneo Apertura: ¿a qué hora y como ver el partido?
Sporting Cristal se medirá contra Juan Pablo II este sábado 14 de febrero en Chongoyape, a las 3.15 p.m., en la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Sporting Cristal se prepara para la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1, cuando visite Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II. El encuentro se realizará este sábado 14 de febrero y se podrá seguir desde las 3.15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso estará a cargo de L1 Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.
Tanto locales como visitantes no conocen la victoria, por lo que este encuentro será crucial para las aspiraciones de ambos equipos. Además, contará con rostros conocidos: Yoshimar Yotún y Christian Cueva se verán las caras en este partido. Ambos jugadores, que se conocen de la selección peruana y son capitanes de sus respectivos equipos, protagonizarán dicho encuentro.
¿A qué hora juega Juan Pablo II vs Sporting Cristal?
El enfrentamiento entre el equipo capitalino y el norteño, según la programación oficial de la Liga 1, se disputará a partir de las 3.15 p. m., horario que se mantiene en todo el territorio peruano.
- Ecuador: 3:15 p. m.
- Colombia: 3:15 p. m.
- Bolivia: 4:15 p. m.
- Chile: 4:15 p. m.
- Venezuela: 4:15 p. m.
- Argentina: 5:15 p. m.
- Uruguay: 5:15 p. m.
¿Cómo ver Juan Pablo II vs Sporting Cristal?
La cobertura televisiva de este partido, al igual que la de todos los encuentros de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales proveedores de televisión por cable y satélite, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.
Posibles alineaciones de Juan Pablo II y Sporting Cristal
- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Cristian Benavente, Santiago González, Felipe Vizeu.
- Juan Pablo II: Matías Vega, Paolo Fuentes, Christian Flores, Aaron Sánchez, Christian Cueva, Piero Anton, Erinson Ramírez, Iago Iriarte, Jack Durán, Maximiliano Juanbeltz, Nilton Ramírez.
Pronósticos para el Juan Pablo II y Sporting Cristal
Para este encuentro, Sporting Cristal parte como favorito para llevarse los tres puntos. No obstante, el historial entre ambos equipos muestra que han estado muy parejos en sus enfrentamientos previos.
- Betsson: gana Juan Pablo II (3.95), empate (3.55), gana Sporting Cristal (1.85)
- Betano.pe: gana Juan Pablo II (4.35), empate (3.70), gana Sporting Cristal (1.91)
- bet365: gana Juan Pablo II (4.10), empate (3.60), gana Sporting Cristal (1.80)
- 1xBet: gana Juan Pablo II (4.25), empate (3.50), gana Sporting Cristal (1.81)
- CoolbetLATAM: gana Juan Pablo II (4.58), empate (3.50), gana Sporting Cristal (1.80)
- DoradoBet: gana Juan Pablo II (4.50), empate (3.66), gana Sporting Cristal (1.78)
Historial de partidos entre Juan Pablo II y Sporting Cristal
- Juan Pablo II 0 – 0 Sporting Cristal – 25/09/2025 (Liga 1)
- Sporting Cristal 3 – 2 Juan Pablo II – 28/04/2025 (Liga 1)