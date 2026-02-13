HOYSuscripcion LR Focus

Presidente de 2 de Mayo sobre aniversario 125 de Alianza Lima tras eliminarlo de Copa Libertadores: "Van a pasarlo con sabor amargo"

Hugo Romero, presidente la institución paraguaya, le respondió a todos los que subestimaron a 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima no jugará torneos internacionales en lo que resta del 2026. Foto: composición LR/Twitter/Tigo Sports
Alianza Lima afronta un momento muy complicado tras ser eliminado de la Copa Libertadores por el modesto 2 de Mayo. Luego de ganar la serie en Matute, Hugo Romero, presidente del club paraguayo, dejó en mensaje sobre lo acontecido y no dudó en responderlo a quienes los subestimaron.

"Yo creo que ellos nos subestimaron, probablemente dijeron pan comido, porque nos trataron de todo. Yo no digo el club, pero la prensa peruana sí nos faltó hasta el respeto. Nosotros, calladamente, tenemos claro donde demostras como darle el vuelto como se dice. Tiene que ser en la cancha. Hoy en día ellos tienen en su historia que el 2 de Mayo los ha eliminado", manifestó en diálogo con Monumental AM 1080.

PUEDES VER: Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: No vamos a permanecer en silencio



El mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima previo a su aniversario

En otro pasaje de la conversación, el mandamás del 'Gallo Norteño' hizo referencia a la inversión que realizó Alianza Lima para afrontar la Copa Libertadores. Además, recordó que el club victoriano celebrará en los próximos días se aniversario 125.

"El domingo es aniversario del club y van a pasarlo con un sabor amargo. Eso te da el fútbol; por eso es pasión de multitudes. Ellos invirtieron 10 millones de dólares, pero nadie entra con la billetera a la cancha. Es once contra once", concluyó.

¿Cuándo es el aniversario de Alianza Lima?

Alianza Lima fue funado un 15 de enero de 1901; es decir, este domingo los íntimos cumplirán 125 años de vida institucional.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: 'Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia'



Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará ante Alianza Atlético de Sullana por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro entre íntimos y norteños se encuentra pactado para este sábado 14 de febrero, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Mansiche de Trujillo.

