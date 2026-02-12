HOYSuscripcion LR Focus

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Fútbol Peruano

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante 2 de Mayo, generando críticas hacia Pablo Guede por su planteamiento en los partidos.

Mr. Peet no dudo en opinar sobre la derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo. Foto: composición LR/ Madrugol
Las reacciones sobre la derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores no se hicieron esperar, pues los blanquiazules, quienes partían como favoritos para avanzar de ronda y enfrentarse a Sporting Cristal, no realizaron su mejor actuación y quedaron fuera de la competición. Esto ha generado una serie de críticas en contra de Pablo Guede por cómo planteó ambos partidos ante el conjunto paraguayo.

Una de las reacciones más esperadas fue la de Mr. Peet, quien no dudó en manifestar su descontento en vivo, ya que se encontraba narrando el partido en su programa Madrugol. Al finalizar el encuentro, no se guardó nada y dijo de todo ante la audiencia que seguía su transmisión.

PUEDES VER: Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

lr.pe

Mr. Peet furioso por derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores

En sus palabras, no dudo en apuntar contra el planteamiento de Guede, señalando que el equipo no jugo a nada y que hizo todo mal como para quedar eliminado.

"No se puede creer la forma de cómo le empatan a Alianza. Pésimo partido. Hoy Alianza hizo de todo para quedar eliminado. Hizo todo mal. No hay juego. Guede no cree en el tránsito por el centro. No funcionaron. Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia internacional para no ir hasta Juan Caballero. No puede ser",  fueron las palabras en vivo del periodista deportivo.

PUEDES VER: Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Cuándo juega 2 de Mayo vs Sporting Cristal por Copa Libertadores?

Tras eliminar a Alianza Lima en su segundo partido oficial por la Copa Libertadores, 2 de Mayo aseguró su clasificación a la segunda fase del torneo y volverá a enfrentarse a un rival peruano.

El primer enfrentamiento entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se disputará el martes 17 de febrero en Asunción. El partido de vuelta se jugará una semana después, el martes 24, en el estadio Miguel Grau del Callao.

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

La desoladora reacción de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Víctor Hugo Carrillo, expresidente de Conar, explicó por qué dejaron de publicar audios VAR en la Liga 1: "No es una obligación"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

