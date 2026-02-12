Mr. Peet no dudo en opinar sobre la derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo. Foto: composición LR/ Madrugol

Las reacciones sobre la derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores no se hicieron esperar, pues los blanquiazules, quienes partían como favoritos para avanzar de ronda y enfrentarse a Sporting Cristal, no realizaron su mejor actuación y quedaron fuera de la competición. Esto ha generado una serie de críticas en contra de Pablo Guede por cómo planteó ambos partidos ante el conjunto paraguayo.

Una de las reacciones más esperadas fue la de Mr. Peet, quien no dudó en manifestar su descontento en vivo, ya que se encontraba narrando el partido en su programa Madrugol. Al finalizar el encuentro, no se guardó nada y dijo de todo ante la audiencia que seguía su transmisión.

Mr. Peet furioso por derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores

En sus palabras, no dudo en apuntar contra el planteamiento de Guede, señalando que el equipo no jugo a nada y que hizo todo mal como para quedar eliminado.

"No se puede creer la forma de cómo le empatan a Alianza. Pésimo partido. Hoy Alianza hizo de todo para quedar eliminado. Hizo todo mal. No hay juego. Guede no cree en el tránsito por el centro. No funcionaron. Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia internacional para no ir hasta Juan Caballero. No puede ser", fueron las palabras en vivo del periodista deportivo.

¿Cuándo juega 2 de Mayo vs Sporting Cristal por Copa Libertadores?

Tras eliminar a Alianza Lima en su segundo partido oficial por la Copa Libertadores, 2 de Mayo aseguró su clasificación a la segunda fase del torneo y volverá a enfrentarse a un rival peruano.

El primer enfrentamiento entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se disputará el martes 17 de febrero en Asunción. El partido de vuelta se jugará una semana después, el martes 24, en el estadio Miguel Grau del Callao.