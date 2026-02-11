Presidente de 2 de Mayo ya tiene en la mira a Sporting Cristal por Copa Libertadores : "Mi sueño es volver a Lima para enfrentarlos"

Alianza Lima recibirá este miércoles a las 7:30 pm , en el Estadio Alejandro Villanueva, al aguerrido 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores. El excampeón de la Liga 1 sigue siendo el favorito pese al sorpresivo resultado de ida, aunque la presión puede perjudicarlo. Hugo Romero, presidente del club paraguayo, se ilusiona con una posible clasificación a la siguiente fase para enfrentar a Sporting Cristal.

El cuadro guaraní asombró en la ida con un letal contragolpe y buen aguante defensivo. Además, supo jugar con la desesperación de Alianza Lima e intentará replicar esa inesperada actuación en 'Matute'. 2 de Mayo saldrá a defender el corto resultado obtenido en Asunción.

¿Qué dijo el presidente de 2 de Mayo sobre Sporting Cristal en Copa Libertadores?

Hugo Romero reconoció la historia y grandeza de Alianza Lima a nivel internacional. "Vamos a enfrentar al todopoderoso. En casa conseguimos una victoria y sacamos una diferencia mínima, por eso venimos con la ilusión de llevarnos la clasificación. Sabemos que será muy difícil porque Alianza tiene ventaja: jugará en su estadio, a casa llena, y cuenta con mejor equipo que el nuestro. Resperto a un grande como Alianza, pero mi sueño es volver a Lima para seguir en la Copa Libertadores y enfrentar a Sporting Cristal", reveló el directivo de 2 de Mayo en el canal de YuoTube de José Varella.

¿Cuál será la estrategia para eliminar a Alianza Lima, según el presidente de 2 de Mayo?

"No dudo que el estadio estará lleno, pero nosotros debemos disfrutar este partido histórico, cerrarnos bien atrás y tratar de golpear en los momentos clave. Alianza juega todos los años estas competencias y un año que no lo haga no le causará mucho daño", enfatizó Hugo Romero.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante 2 de Mayo?

La revancha entre peruanos y paraguayos se lleva a cabo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario paraguayo), en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente ronda contra Sporting Cristal.