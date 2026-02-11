HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Deportes

Presidente de 2 de Mayo ya tiene en la mira a Sporting Cristal por Copa Libertadores : "Mi sueño es volver a Lima para enfrentarlos"

Hugo Romero respeta a Alianza Lima, pero confía en una clasificación a la siguiente fase para medirse a los 'celestes'. Los paraguayos deberán aguantar el 1-0 o anotar un tanto más.

Presidente de 2 de Mayo calienta la previa de Alianza Lima al mencionar a Sporting Cristal. Foto: Lr/José Varela
Presidente de 2 de Mayo calienta la previa de Alianza Lima al mencionar a Sporting Cristal. Foto: Lr/José Varela

Alianza Lima recibirá este miércoles a las 7:30 pm , en el Estadio Alejandro Villanueva, al aguerrido 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores. El excampeón de la Liga 1 sigue siendo el favorito pese al sorpresivo resultado de ida, aunque la presión puede perjudicarlo. Hugo Romero, presidente del club paraguayo, se ilusiona con una posible clasificación a la siguiente fase para enfrentar a Sporting Cristal.

El cuadro guaraní asombró en la ida con un letal contragolpe y buen aguante defensivo. Además, supo jugar con la desesperación de Alianza Lima e intentará replicar esa inesperada actuación en 'Matute'. 2 de Mayo saldrá a defender el corto resultado obtenido en Asunción.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

lr.pe

¿Qué dijo el presidente de 2 de Mayo sobre Sporting Cristal en Copa Libertadores?

Hugo Romero reconoció la historia y grandeza de Alianza Lima a nivel internacional. "Vamos a enfrentar al todopoderoso. En casa conseguimos una victoria y sacamos una diferencia mínima, por eso venimos con la ilusión de llevarnos la clasificación. Sabemos que será muy difícil porque Alianza tiene ventaja: jugará en su estadio, a casa llena, y cuenta con mejor equipo que el nuestro. Resperto a un grande como Alianza, pero mi sueño es volver a Lima para seguir en la Copa Libertadores y enfrentar a Sporting Cristal", reveló el directivo de 2 de Mayo en el canal de YuoTube de José Varella.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de FC Cajamarca y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

lr.pe

¿Cuál será la estrategia para eliminar a Alianza Lima, según el presidente de 2 de Mayo?

"No dudo que el estadio estará lleno, pero nosotros debemos disfrutar este partido histórico, cerrarnos bien atrás y tratar de golpear en los momentos clave. Alianza juega todos los años estas competencias y un año que no lo haga no le causará mucho daño", enfatizó Hugo Romero.

PUEDES VER: Pedro García presiona a Luis Advíncula previo al decisivo Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "No puede jugar 5 puntos"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima ante 2 de Mayo?

La revancha entre peruanos y paraguayos se lleva a cabo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario paraguayo), en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente ronda contra Sporting Cristal.

Notas relacionadas
Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

LEER MÁS
Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronóstico del partido de hoy por Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronóstico del partido de hoy por Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO: horario y canal del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO: horario y canal del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas HOY por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas HOY por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: posibles alineaciones del partido de hoy

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: posibles alineaciones del partido de hoy

LEER MÁS
Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

Leao Butrón y su postura tras anuncio de Conar sobre publicación de audios del VAR: “Cualquiera diría que lo hacen por la presión”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas HOY por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley?

Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: programación de los partidos adelantados de la segunda etapa

Carlos Zambrano no se irá gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Deportes

Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: programación de los partidos adelantados de la segunda etapa

Carlos Zambrano no se irá gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: solicitan que Milagros Jáuregui sea investigada por la Comisión de Ética por exponer a menores

José Jerí: Stephany Vega, asesora de la PCM y amiga del presidente, presentó su renuncia irrevocable

Empresario Ji Wu Xiaodong desmiente versión de José Jerí: "El presidente está equivocado (...) Yo sí hablo español"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025