Alianza Lima se enfrentará contra Alianza Atlético de Sullana por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El estadio Mansiche de Trujillo será testigo de un partido que promete ser emocionante de principio a fin. Los blanquiazules afrontarán este encuentro después de quedar eliminados de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo. Un golpe durísimo en tienda íntima, pero Franco Navarro ya declaró que es necesario dar vuelta a la página para cumplir el objetivo principal: ser campeón nacional.

Eso sí, Alianza marcha bien en la liga, puesto que acumulan dos victorias en este arranque. Por su parte, el Vendaval viene de caer contra Los Chankas en Andahuaylas, por lo que buscarán volver al triunfo ante los blanquiazules. Conoce las alineaciones de ambas escuadras esta nueva jornada de la Liga 1.

Alineación de Alianza Lima

El once que pararía Pablo Guede tendría algunas sorpresas. No tanto en la zona defensiva, sino en el ataque. Alan Cantero y Kevin Quevedo arrancarían arriba junto con Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Jesús Castillo, Alan Cantero, Kevin Quevedo; Paolo Guerrero.

Alineación de Alianza Atlético de Sullana

El conjunto de Sullana no haría muchas modificaciones en su oncena titular. Cristian Penilla y Valentín Robaldo estarán a cargo del ataque del equipo.

Preto; Perleche, Suárez, Guzmán, Gordillo; Díaz, Muñoz; Del Castillo, Lupu, Penilla; Robaldo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético, correspondiente al Torneo Apertura 2026, se jugará este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de Trujillo. El duelo arrancará a las 8.00 p. m. y contará con la transmisión de L1 Max.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 arrancará desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.