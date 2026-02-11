HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026: horario y canal de TV para ver el partido de vuelta

Los dirigidos por Pablo Guede no tienen margen de error y deben ganar en Matute por la vuelta de la fase previa de la Copa LIbertadores. Sigue la transmisión del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo.

El ganador de Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente fase de la Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos
El ganador de Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente fase de la Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

VER Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | La vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minito de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura onlien que tiene preparada La República Deportes.

El equipo dirigido por Pablo Guede parte en desventeja luego de la sorpresiva derrota 1-0 que sufrieron en territorio paraguayo; en ese sentido, los íntimos tienen la obligación de ganar por 2 o más goles para avanzar a la siguiente ronda de la competición.

PUEDES VER: Hernán Barcos no pierde su magia a sus casi 42 años: anotó golazo con FC Cajamarca tras dejar a 4 jugadores en el camino

lr.pe

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026

06:20
11/2/2026

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la siguiente fase de la Libertadores?

El equipo peruano necesita ganar 2-0 o sacar dos goles de diferencia en el resultado final

05:45
11/2/2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El partido lo podrás disfrutar por ESPN y la plataforma de Disney Plus

05:10
11/2/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El partido entre los aliancistas contra los paraguayos se jugará a las las 7:30 pm. Ojo, las puertas se abren desde las 4:00 pm.

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en un Matute repleto. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en un Matute repleto. Foto: Alianza Lima

Horario del Alianza Lima vs 2 de Mayo

En suelo peruano, la vuelta Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 5).

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs 2 de Mayo se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

  • Argentina: Fox Sports, Telefe Argentina
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: ESPN, Sky+, Claro TV +
  • Chile: ESPN, Disney Plus
  • Colombia: ESPN, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus
  • México: ESPN 4, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus
  • Perú: ESPN, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por internet gratis?

Si deseas ver Alianza Lima vs 2 de Mayo online gratis, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Telefe; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: 'Cuando me recupere'

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs 2 de Mayo: apuestas

Las apuestas del Alianza Lima vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo comandado por Pablo Guede, que definirá la serie de local en Matute.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,35), empate (4,45), gana 2 de Mayo (8,80)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,55), gana 2 de Mayo (10,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,43), gana 2 de Mayo (9,15)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,50)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,50), gana 2 de Mayo (10,00).

Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas

Se espera un lleno total en Matute, pues los hinchas blanquiazules agotaron casi todas las entradas. Los boletos restante se puede comprar a través de la plataforma Joinnus.

  • Occidente lateral: 239.99 soles
  • Oriente: 159.00 soles
  • Occidente lateral (sillas de ruedas): 129.90 soles.
Notas relacionadas
DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

DT de 2 de Mayo le tira la presión Alianza Lima previo al partido de vuelta en Copa Libertadores: "Somos un club debutante"

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

Mr. Peet reveló por qué Pedro Aquino no sería del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima: "Tenía mucha expectativa"

LEER MÁS
DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

DT de Bolivia confía en que Guillermo Viscarra jugará el repechaje pese a sufrir lesión con Alianza Lima: "Tenemos un reporte inicial"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

País de América Latina sufre fuertes sequías y pone en riesgo futuras ventas de un cultivo muy deseado por China

Científicos de EE.UU. confirman que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Deportes

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: horarios y canales para ver Copa Libertadores y Premier League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ciudadanos por el Perú gasta cerca de S/1 millón en franja electoral pese a tener listas improcedentes

Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025