Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026: horario y canal de TV para ver el partido de vuelta

El ganador de Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente fase de la Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

El ganador de Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la siguiente fase de la Libertadores. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

VER Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | La vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minito de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura onlien que tiene preparada La República Deportes.

El equipo dirigido por Pablo Guede parte en desventeja luego de la sorpresiva derrota 1-0 que sufrieron en territorio paraguayo; en ese sentido, los íntimos tienen la obligación de ganar por 2 o más goles para avanzar a la siguiente ronda de la competición.

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026 06:20 ¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la siguiente fase de la Libertadores? El equipo peruano necesita ganar 2-0 o sacar dos goles de diferencia en el resultado final 05:45 ¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores? El partido lo podrás disfrutar por ESPN y la plataforma de Disney Plus 05:10 ¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores? El partido entre los aliancistas contra los paraguayos se jugará a las las 7:30 pm. Ojo, las puertas se abren desde las 4:00 pm.

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en un Matute repleto. Foto: Alianza Lima

Horario del Alianza Lima vs 2 de Mayo

En suelo peruano, la vuelta Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 5).

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La transmisión por TV del Alianza Lima vs 2 de Mayo se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports, Telefe Argentina

Bolivia: ESPN, Disney Plus

Brasil: ESPN, Sky+, Claro TV +

Chile: ESPN, Disney Plus

Colombia: ESPN, Disney Plus

Ecuador: ESPN, Disney Plus

México: ESPN 4, Disney Plus

Paraguay: ESPN, Disney Plus

Perú: ESPN, Disney Plus

Uruguay: ESPN, Disney Plus

Venezuela: ESPN, Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cómo ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por internet gratis?

Si deseas ver Alianza Lima vs 2 de Mayo online gratis, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Telefe; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Pronóstico de Alianza Lima vs 2 de Mayo: apuestas

Las apuestas del Alianza Lima vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo comandado por Pablo Guede, que definirá la serie de local en Matute.

Betsson: gana Alianza Lima (1,35), empate (4,45), gana 2 de Mayo (8,80)

Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,55), gana 2 de Mayo (10,50)

Betano: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,43), gana 2 de Mayo (9,15)

Coolbet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,50)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,50), gana 2 de Mayo (10,00).

Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas

Se espera un lleno total en Matute, pues los hinchas blanquiazules agotaron casi todas las entradas. Los boletos restante se puede comprar a través de la plataforma Joinnus.