Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026: horario y canal de TV para ver el partido de vuelta
Los dirigidos por Pablo Guede no tienen margen de error y deben ganar en Matute por la vuelta de la fase previa de la Copa LIbertadores. Sigue la transmisión del partido Alianza Lima vs 2 de Mayo.
VER Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY | La vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minito de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura onlien que tiene preparada La República Deportes.
El equipo dirigido por Pablo Guede parte en desventeja luego de la sorpresiva derrota 1-0 que sufrieron en territorio paraguayo; en ese sentido, los íntimos tienen la obligación de ganar por 2 o más goles para avanzar a la siguiente ronda de la competición.
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores 2026
¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la siguiente fase de la Libertadores?
El equipo peruano necesita ganar 2-0 o sacar dos goles de diferencia en el resultado final
¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?
El partido lo podrás disfrutar por ESPN y la plataforma de Disney Plus
¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?
El partido entre los aliancistas contra los paraguayos se jugará a las las 7:30 pm. Ojo, las puertas se abren desde las 4:00 pm.
Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en un Matute repleto. Foto: Alianza Lima
Horario del Alianza Lima vs 2 de Mayo
En suelo peruano, la vuelta Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.
- México: 6.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (jueves 5).
¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?
La transmisión por TV del Alianza Lima vs 2 de Mayo se podrá ver a través de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.
- Argentina: Fox Sports, Telefe Argentina
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Brasil: ESPN, Sky+, Claro TV +
- Chile: ESPN, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- México: ESPN 4, Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.
¿Cómo ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por internet gratis?
Si deseas ver Alianza Lima vs 2 de Mayo online gratis, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Telefe; asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles formaciones
Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y 2 de Mayo para el partido de ida por la Conmebol Libertadores.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.
Pronóstico de Alianza Lima vs 2 de Mayo: apuestas
Las apuestas del Alianza Lima vs 2 de Mayo le otorgan una ventaja al equipo comandado por Pablo Guede, que definirá la serie de local en Matute.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,35), empate (4,45), gana 2 de Mayo (8,80)
- Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,55), gana 2 de Mayo (10,50)
- Betano: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,00)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,42), empate (4,43), gana 2 de Mayo (9,15)
- Coolbet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,50), gana 2 de Mayo (8,50)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,50), gana 2 de Mayo (10,00).
Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas
Se espera un lleno total en Matute, pues los hinchas blanquiazules agotaron casi todas las entradas. Los boletos restante se puede comprar a través de la plataforma Joinnus.
- Occidente lateral: 239.99 soles
- Oriente: 159.00 soles
- Occidente lateral (sillas de ruedas): 129.90 soles.