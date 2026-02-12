Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo, se pronunció sobre la reciente victoria de su equipo frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores, donde, en el estadio Alejandro Villanueva, dejaron fuera de competencia al conjunto blanquiazul. El golero de 23 años, quien se convirtió en el 'ángel' del equipo paraguayo, habló con la prensa de su país y señaló que en Perú los subestimaron mucho.

En sus declaraciones, indicó que varios periodistas peruanos los minimizaron. Sin embargo, reconoció que eso los ayudó, pues debido a esos comentarios salieron con todo al terreno de juego para avanzar a la siguiente fase, donde ahora enfrentarán a otro equipo peruano: Sporting Cristal.

Ángel Martínez dejó picante comentario sobre periodistas peruanos

Tras su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, no dudo en cuestionar que en nuestro país se les subestimara muchos.

"Creo que ellos hablaron mucho, especialmente esos periodistas peruanos hablaron mucho. Creo que nos subestimaron, jugando el partido acá en Paraguay, nos fuimos allá e hicieron lo mismo. Creo que fue algo a favor de nosotros como que nos tocaron, entonces entramos ahí adentro, demostramos de qué estamos hecho y gracias a eso también se nos dio la clasificación", empezó diciendo.

"Es algo muy importante, todos estamos muy felices, contentos y eso es lo bueno ahora, esto es de todo el grupo. Todos dieron de sí, cada esfuerzo valió la pena y gracias a eso pasamos", completó el portero de 23 años, quien fue una de las figuras del encuentro, tras atajarle un penal a Eryc Castillo.

Ángel Martínez sobre su partido frente a Sporting Cristal por la Copa Libertadores

En otro momento de la conversación, habló acerca de su próximo enfrentamientos frente a los rimenses. "Nosotros vamos a preparar el partido, creo que va a ser un lindo encuentro también y hacer todo para poder pasar de fase también", fueron las palabras de Martínez.

Ángel Martínez se convierte en el portero más joven en atajar un penal

Con tan solo 23 años, el portero paraguayo, se convirtió en golero más joven en atajar un penal en la Copa Libertadores en la última década. Tras su buena actuación frente a Alianza Lima, muchos hinchas paraguayos lo piden para su selección.