Sekou Gassama explica su estilo de juego previo a su posible debut con Universitario: "Soy un '9' potente, fuerte de espalda"

El flamante fichaje de la 'U' se alista para debutar en el Torneo Apertura, prometiendo sacrificio y goles para el equipo merengue. El potente '9' agradeció la confianza del cuerpo técnico.

Gassama se alista para debuta con Universitario ante CIenciano. Foto: Lr/América TV
Gassama se alista para debuta con Universitario ante CIenciano. Foto: Lr/América TV

Universitario quedó listo para enfrentar a Cienciano por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El tricampeón de la Liga 1 quiere quitarse la espina, tras el polémico empate contra Cusco FC. Crece la expectativa en la hinchada crema por la posible inclusión de Sekou Gassama. El delantero español - senegalés se hizo esperar, ya que se unió tarde a la pretemporada por problemas personales e incluso estuvo lesionado.

El delantero expresó su gratitud al cuerpo técnico por la confianza depositada en él y subrayó su pronta adaptación al vigente campeón. Asimismo, por primera vez, explicó su estilo de juego y la experiencia que aportará en la plantilla 'crema'. Sin duda, es diferente a Álex Valera.

¿Qué dijo Sekou Gassama sobre su estilo de juego previo a su posible debut con Universitario?

El flamante fichaje de Universitario reveló las características que ostenta su juego. "Soy un 9 potente, fuerte de espaldas, prometo sacrificio, entrega y goles. Me considero un delantero rudo, rematador de área, con capacidad para aguantar el balón, romper al espacio y siempre con hambre de gol", comentó Gassama en Radio Ovación.

Además, reconoció al exigencia de triunfo y anotaciones con la camiseta 'merengue'. "Cuando quieres estar en un equipo grande, la exigencia es mayor. Siempre te piden el gol, pero también el trabajo. Si la gente ve el esfuerzo y el compromiso, lo demás va a llegar", apuntó en el popular programa radial.

Sekou Gassama se rinde al Estadio Monumental

El potente '9' admitió que quedó asombrado por el respaldo de su hinchada y el enorme estadio. “Para mí fue increíble el estadio, ver más de 60 mil personas en la Noche Crema. El recibimiento y la victoria fueron algo muy emotivo”, apuntó. Asimismo, resaltó las condiciones de trabajo en Campo Mar: “Más de cinco campos, un césped espectacular y gente comprometida desde el primero al último. No me he encontrado con un grupo de personas, sino con una familia”, sentenció el futbolista de 30 años.

¿Cómo llegan Universitario y Cienciano?

El empate 1-1 ante Cusco FC dejó la duda acerca de la disponibilidad de Anderson Santamaría, a quien se le esperará hasta poco antes del partido, según informó el periodista Gustavo Peralta. Edison Flores y José Rivera no llegarían, mientras que Andy Polo ya estaría apto para reaparecer.

Por otro lado, Cienciano luego de la goleada 6-1 frente a Juan Pablo II el ánimo está a tope en el plantel. Hasta el momento no se ha informado acerca de posibles bajas por cuestiones físicas en el conjunto cusqueño.

