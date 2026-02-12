Alejandro Duarte rompe su silencio sobre polémico penal en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Hay un contacto, pero no lo barro"

Alianza Lima firmó un papelón en Copa Libertadores, tras quedar eliminado en la fase preliminar ante 2 de Mayo. Los aliancistas se ilusionaron por la fuerte inversión realizada en la plantilla y la bonita experiencia que vivieron a nivel internacional el año pasado. Sin embargo, un polémico penal acabó con los sueños del excampeón nacional. Por este motivo, el arquero Alejandro Duarte rompió su silenció.

Asimismo, reconoció que los dirigidos por Pablo Guede no estuvieron finos arriba y los errores en Copa Libertadores se pagan caro. El portero de 31 años no pudo evitar el gol de Brahian Ayala a los 74 minutos. El silencio se adueñó de las tribunas al cobrarse el penal en Matute.

¿Qué dijo Alejandro Duarte sobre el polémico penal ante 2 de Mayo?

El arquero de Alianza Lima no pudo ocultar su incomodidad en zona mixta. “Es una noche dura para nosotros, asumimos lo que es este golpe para la institución y no queda otra que poner la cara. Considero que hay un contacto, pero no lo barro como usualmente los arqueros terminan haciendo los penales. Creo que si bien es cierto podía razón en buscar para cobrarlo, aunque si no lo cobraba no pasaba nada", reveló Alejandro Duarte.

Además, analizó la serie ante 2 de Mayo. "Somos un equipo y todos somos responsable. Generamos muchas ocasiones en los 2 partidos, pero poco premio es meter un solo gol. Tenemos que mejorar en todas las líneas. Sin duda, nos hacemos cargo por lo sucedido", enfatizó Duarte.

Brahian Ayala confesó que le dijo al DT de 2 de Mayo para superar a Alejandro Duarte

Ayala sorprendió con un potente disparo y admitió que pidió entrar al sentir una extraña corazonada. "Tuve esa corazonada de querer patear el penal. Le pedí al técnico. Fui yo quien le pidió entrar a patear el penal y él me concedió ese penal", fueron las palabras del jugador de 2 de Mayo. No obstante, en otro momento, no dudo en pedirle disculpas a su compañero Elías Alfonso, quien fue reemplazado. “Es un hermano, se que lo va a entender. Le pedí disculpas, tenia que entrar porque sentía esa corazonada de que tenía que entrar a patear el penal”.