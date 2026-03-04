Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 4 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y las semifinales de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El inicio de la serie entre Sporting Cristal y Carabobo promete regalarnos grandes emociones. Por otra parte, Bilbao y Real Sociedad definirán al segundo finalista de la Copa del Rey.

Partidos de HOY de la Copa del Rey

Athletic Club vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América TV, Movistar Deportes

Copa Libertadores: partidos de hoy

Carabobo vs Sporting Cristal

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

O'Higgins vs Deportes Tolima

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

¿Quiénes juegan HOY por la Copa Sudamericana?