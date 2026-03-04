Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de las semifinales de la Copa del Rey, la fase previa de Copa Libertadores y la primera ronda de la Copa Sudamericana.
- Cristiano Ronaldo podría jugar en el Monumental: Al Nassr contempla venir a Perú en su gira por América Latina
- Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 4 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y las semifinales de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
El inicio de la serie entre Sporting Cristal y Carabobo promete regalarnos grandes emociones. Por otra parte, Bilbao y Real Sociedad definirán al segundo finalista de la Copa del Rey.
PUEDES VER: Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores
Partidos de HOY de la Copa del Rey
- Athletic Club vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV, Movistar Deportes
Copa Libertadores: partidos de hoy
- Carabobo vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- O'Higgins vs Deportes Tolima
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
¿Quiénes juegan HOY por la Copa Sudamericana?
- Caracas vs Metropolitanos
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports 2
- Blooming vs San Antonio Bulo Bulo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Sportivo Trinidense vs Olimpia
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- U de Chile vs Palestino
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Deportivo Cuenca vs Libertad
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports 2.