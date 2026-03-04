HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de las semifinales de la Copa del Rey, la fase previa de Copa Libertadores y la primera ronda de la Copa Sudamericana.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 4 de marzo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Millonarios
Programación de los partidos de hoy, miércoles 4 de marzo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Millonarios

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 4 de marzo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y las semifinales de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El inicio de la serie entre Sporting Cristal y Carabobo promete regalarnos grandes emociones. Por otra parte, Bilbao y Real Sociedad definirán al segundo finalista de la Copa del Rey.

PUEDES VER: Sporting Cristal separó a Maxloren Castro y Jair Moretti tras polémico video en fiesta: no jugarán ante Carabobo por Copa Libertadores

lr.pe

Partidos de HOY de la Copa del Rey

  • Athletic Club vs Real Sociedad
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV, Movistar Deportes

Copa Libertadores: partidos de hoy

¿Quiénes juegan HOY por la Copa Sudamericana?

  • Caracas vs Metropolitanos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports 2
  • Blooming vs San Antonio Bulo Bulo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Atlético Nacional vs Millonarios
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Sportivo Trinidense vs Olimpia
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • U de Chile vs Palestino
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Deportivo Cuenca vs Libertad
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports 2.
Notas relacionadas
Cristiano Ronaldo podría jugar en el Monumental: Al Nassr contempla venir a Perú en su gira por América Latina

Cristiano Ronaldo podría jugar en el Monumental: Al Nassr contempla venir a Perú en su gira por América Latina

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Filipe Luís pasó de ganar la Copa Libertadores con Flamengo en Lima a ser despedido de forma abrupta: lo echaron tras golear 8-0

Filipe Luís pasó de ganar la Copa Libertadores con Flamengo en Lima a ser despedido de forma abrupta: lo echaron tras golear 8-0

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

Puente Piedra: joven de 24 años es asesinado por su vecino tras discusión por un perro

Un milagro en la naturaleza: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

Deportes

Sporting Cristal vs Carabobo: hora y canal del partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Filipe Luís pasó de ganar la Copa Libertadores con Flamengo en Lima a ser despedido de forma abrupta: lo echaron tras golear 8-0

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

Esterilizaciones forzadas: Corte IDH dará a conocer su fallo en el caso de Celia Ramos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025