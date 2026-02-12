HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Deportes

Pedro García critica el desempeño de Alianza Lima tras la reciente eliminación en Copa Libertadores: ''Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos''

El comunicador aseguró que el penal fallado por Eryc Castillo pudo cambiar la historia a favor del cuadro de La Victoria si Paolo Guerrero asumía la responsabilidad de ejecutarlo.

Pedro García explicó las razones principales por que Alianza Lima ha quedado eliminado de la Copa Libertadores.
Pedro García explicó las razones principales por que Alianza Lima ha quedado eliminado de la Copa Libertadores.

La reciente eliminación de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores, a manos del 2 de Mayo de Paraguay, ha sorprendido tanto a los seguidores como a los especialistas del fútbol sudamericano. El empate 1-1 en el partido de vuelta, en el estadio Alejandro Villanueva, dejó al conjunto 'Blanquiazul' sin opción de acceder a la segunda fase del torneo continental más importante de América a nivel de clubes.

Pedro García, reconocido periodista deportivo peruano, cuestionó el desempeño de los 'íntimos' en la serie ante el combinado guaraní y analizó las razones que explican el tropiezo del equipo dirigido por Pablo Guede.

¿Cuáles fueron las claves de la eliminación de Alianza Lima ante el 2 de Mayo?

Durante el programa 'Vamos al VAR', el comunicador señaló directamente a Pablo Guede como el principal responsable del fracaso en la serie. Sin embargo, sus críticas no se limitaron al estratega argentino, ya que también cuestionó la actitud del capitán blanquiazul Paolo Guerrero por no asumir la responsabilidad de ejecutar el penal a favor en el primer tiempo, acción que, según indicó, pudo cambiar el rumbo del partido.

“Si quieres verlo bien, por omisión, Paolo sí es culpable. Tiene que agarrar la pelota; es más, le puede decir a Guede ‘lo pateo yo’. Si Hernán Barcos estaba en la cancha, no se la quitaban. Una cosa es Barcos y Guerrero'', dijo.

Las grandes ausencias que se hicieron notar en la noche del Estadio Alejandro Villanueva

Asimismo, Pedro García mencionó a dos nombres conocidos en tienda blanquiazul: Néstor Gorosito y Hernán Barcos. El periodista recordó el liderazgo y la personalidad que ambos mostraron en su etapa en el club y sugirió que, en momentos determinantes como el penal fallado ante el 2 de Mayo, futbolistas con ese carácter solían asumir la responsabilidad sin titubeos.

“Te digo la verdad, no pensé decirlo, pero extrañé a Néstor Gorosito, que ni en su peor versión logró completar la dificilísima misión de jugar horrible. Alianza fue un equipo no solamente caótico y desorganizado, sino descontrolado, porque una cosa es estar desorganizado, puede ser. No solamente extrañé a Gorosito, extrañé a Barcos, te lo juro. Barcos es un delantero que siempre demostró una categoría distinta a nivel internacional. Dime tú si Alianza Lima hoy tiene un delantero mejor que Barcos aparte de Paolo; no lo tiene. Se le extrañó a Barcos como se le extrañó a Gorosito de la Copa”, añadió.

