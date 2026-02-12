HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Diario Olé de Argentina califica la clasificación del 2 de Mayo a la segunda fase de la Libertadores como histórica ante Alianza Lima: ''El milagro se dio''

La prensa internacional destacó la jerarquía táctica y defensiva del equipo paraguayo, que mantuvo la ventaja en la serie, lo que evidenció la falta de efectividad de los 'blanquiazules'.

Diario Olé halagaron al club paraguayo tras eliminar a Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores. | Foto: composición LR/Fútbol Red/Olé

La eliminación de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores ha resonado a nivel mundial, y las críticas no han tardado en llegar desde la prensa deportiva internacional debido al bajo rendimiento del equipo 'íntimo'. Una vez más, el club de La Victoria se quedó en el camino en el torneo más importante de América a nivel de clubes, donde la exigencia es máxima y los errores se pagan caro.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la histórica clasificación del 2 de Mayo, equipo que hacía su debut absoluto en la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, el diario Olé de Argentina señaló que el cuadro dirigido por Pablo Guede no encontró el camino al gol, a pesar de contar con elementos de calidad como Paolo Guerrero, Federico Girotti, Alan Cantero y Eryc Castillo, entre otros.

¿Qué publicó el medio argentino sobre la histórica clasificación del 2 de Mayo?

Los elogios hacia el conjunto paraguayo fueron inmediatos tras el pitazo final, cuando la prensa internacional destacó, en primer lugar, la jerarquía de su arquero, quien atajó el penal decisivo a Eryc Castillo, una acción que inclinó la balanza a su favor. Además, se resaltó la solidez defensiva y la inteligencia táctica de los guaraníes para mantener la ventaja durante gran parte del encuentro, un factor clave para dejar en el camino a uno de los clubes más populares de Perú.

"De hecho, si algo ocurrió con el equipo peruano, es que no aprovechó las oportunidades a su favor: primero, Ángel Martínez le atajó un penal a Eric Castillo y luego, cuando parecía que el partido se encaminaba para Alianza, todo se volvió a torcer. Después de eso, 2 de Mayo aguantó, Martínez se vistió de héroe tres veces más, y el milagro se dio", destacaron en su publicación.

La gran hazaña del 'gallo norteño' en su debut en la Copa Libertadores

Finalmente, Olé engrandeció aún más la imagen del cuadro norteño de Paraguay al calificar como un hito histórico la eliminación de Alianza Lima. Asimismo, destacó que los guaraníes dejaron en el camino a uno de los clubes peruanos más importantes, que venía de realizar una campaña honrosa a nivel internacional la temporada pasada, lo que magnifica aún más la dimensión de la proeza conseguida por el 2 de Mayo.

"El equipo paraguayo dejó en el camino a un histórico como Alianza Lima, que se quedó sin Libertadores y sin clásico, porque en la próxima instancia enfrentará a Sporting Cristal con toda la ilusión que genera la hazaña que acaba de consumar este equipo que hace apenas dos años jugaba en Segunda División", culminó.

