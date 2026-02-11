HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El empate 1-1 en Matute no solo significó que Alianza Lima quedó fuera de todo torneo internacional, sino también que no podrán recaudar un exorbitante monto a su presupuesto.

Alianza Lima perdió 2-1 en el global contra 2 de Mayo. Foto: composición LR/ESPN
Alianza Lima perdió 2-1 en el global contra 2 de Mayo. Foto: composición LR/ESPN

Alianza Lima tropezó tras igualar 1-1 contra 2 de Mayo y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul no tuvo su mejor noche en Matute pese a empezar ganando con un golazo de Luis Advíncula. Los dirigidos por Pablo Guede sucumbieron en el marcador global por 2-1, por lo que se despidieron de toda competencia internacional en esta temporada.

Su pronta eliminación no solo representa un problema a nivel deportivo, sino también institucional. Esto porque Alianza no recibirá el millonario monto que consiguen los clubes que avanzan a la fase 2 de la Libertadores.

Alianza Lima perdió millonario monto tras ser eliminado de la Copa Libertadores 2026

De acuerdo a las bases del campeonato, la institución victoriana perdió un total de 500.000 dólares por no clasificar a la siguiente instancia de la Copa Libertadores 2026.

Eso sí, es preciso mencionar que Alianza ya se había embolsado 400.000 dólares, monto que brinda la organización del torneo a todos los clubes que participan en la primera etapa.

