Deportes

Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Tras la salida del estadio de Matute, hinchas "blanquiazules" pidieron la cabeza del técnico Pablo Guede.

Paolo Guerrero lamenta la ocasión fallada.
Paolo Guerrero lamenta la ocasión fallada. | AFP

Saliendo del estadio de Matute los hinchas de Alianza Lima se hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué Paolo Guerrero no pateó el penal en la primera mitad? Es el capitán, tiene 42 años, amplia experiencia y jerarquía en el fútbol de Europa y Sudamérica, era el indicado para empezar a escribir una historia en la Copa Libertadores, que nuevamente para el fútbol peruano, terminó en papelón.

Ayer el conjunto “Blanquiazul” no pudo ante el debutante 2 de Mayo y quedó eliminado en la primera fase tras un 1-1 que dejó muchos cuestionamientos al técnico Pablo Guede. Pese al poco tiempo que lleva, los aficionados lo señalan como el culpable de esta eliminación.

Los íntimos salieron con el ‘cuchillo entre los dientes’, debido a la urgencia de voltear el marcador de la ida (1-0) y se acercaron con peligrosidad a través de Guerrero, Federico Girotti y Eryc Castillo, pero el elenco paraguayo defendió como una muralla y jugó bien al contragolpe, asustando dos veces a los hinchas que llegaron hasta el estadio de Matute.

El partido se tornó muy físico y con mucha fricción. Pasaban los minutos y a poco de acabar la primera mitad el VAR entró en acción para revisar una mano dentro del área de 2 de Mayo. El juez cobró penal y el encargado de ejecutar el disparo fue Castillo. El ‘1’ Ángel Martínez atajó el disparo del ecuatoriano y todo era desazón.

Para el complemento Alianza con mucho corazón encontró un gol muy gritado a través de Luis Advíncula (63’), quien metió un disparo que chocó en el poste y luego se fue al fondo.

El “Gallo” no se desesperó y Brahian Ayala (74’) cambió por gol un penal de Duarte contra Delvalle para así avanzar a la siguiente fase, donde enfrentarán a Sporting Cristal.

La desesperación se apoderó de los íntimos que no tuvieron reacción y hoy Matute es una caldera, pero no por el aliento de sus hinchas, sino por el mal momento y el temprano adiós de la Copa Libertadores.

