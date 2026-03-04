HOYSuscripcion LR Focus

Kylian Mbappé 'sacrificaría' su temporada con el Real Madrid para llegar al Mundial tras sufrir grave lesión

El delantero francés tendría que priorizar su recuperación para llegar en condiciones a la Copa del Mundo. No obstante, ello le supondría resignar LaLiga y la Champions League con su club.

Kylian Mbappé aún no ha ganado grandes títulos con el Real Madrid, como sí lo ha hecho con la selección francesa. Foto: composición de LR/AFP
Kylian Mbappé estaría viviendo una encrucijada. La lesión que aqueja al francés desde hace algún tiempo sería más grave que el esguince con el que fue diagnosticado por el cuerpo médico del Real Madrid. A tal grado llegaría la dolencia de 'Kyky' que podría provocar que se pierda el resto de la temporada con su equipo tan solo para poder jugar el Mundial.

Según informa el periodista Antón Meana, de Cadena Ser de España, el futbolista sabe que está "al límite" por las molestias en el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda, por lo que "si fuerza se puede lesionar de verdad, romperse y perderse el Mundial".

¿Qué pasará con Kylian Mbappé?

En el conjunto merengue ya dan por descontada la ausencia de su estrella para los próximos dos choques: ante el Celta de Vigo, por LaLiga, y contra Manchester City, por la ida de los octavos de final en la Champions League. Sin embargo, aún conservan la esperanza de tenerlo para la revancha frente al elenco ciudadano, pero Mbappé tendría otros planes.

Meana señala que el atacante galo antepondría las recomendaciones de su entorno de no arriesgar su integridad a los requerimientos deportivos de la escuadra madridista. "Como Mbappé considera que no le dijeron que parara con la lesión diagnosticada en diciembre, quiere llevar él las riendas", apunta el comunicador.

Kylian Mbappé ya se ha perdido cinco partidos este año con Real Madrid por lesiones. Foto: AFP

Curiosamente, el delantero estaría algo más abierto a cumplir con los compromisos de su selección para la siguiente fecha FIFA, aunque tampoco lo haría de forma temeraria. "Mbappé va a viajar con Francia en marzo a Estados Unidos porque es una lista muy importante en un tema económico y de patrocinio con Nike, pero no creo que sea necesario jugar mucho", agrega Meana.

La revista Sports Illustrated, en su edición al español, refiere que el jugador recibió la recomendación de "detener la actividad competitiva de manera indefinida" de parte de Bertrand Sonnery-Cotte, médico especialista en tratamiento de lesiones a la rodilla. Ello conllevaría a una escasa o nula actividad en los próximos meses con el Real Madrid a fin de no arriesgar su presencia en el Mundial.

